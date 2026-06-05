Kiba und Mali vertrugen sich nicht mit den neuen Katzen ihres Besitzers: Nun suchen sie eine neue Chance

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Die beiden Katzengeschwister Kiba und Mali warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Von Lea Schober

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die beiden Katzengeschwister Kiba und Mali warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Die beiden Katzengeschwister wurden abgegeben, weil sie sich mit den Katzen der neuen Lebenspartnerin ihres Besitzers nicht verstanden hatten.
Die beiden Katzengeschwister wurden abgegeben, weil sie sich mit den Katzen der neuen Lebenspartnerin ihres Besitzers nicht verstanden hatten.  © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, haben die beiden etwa neun Jahre alten Katzen ihr gesamtes bisheriges Leben miteinander verbracht.

Sie wurden schließlich Ende April ins Tierheim abgegeben, nachdem sie sich nicht mit den Katzen der neuen Lebenspartnerin ihres Besitzers verstanden hatten.

Bei der anschließenden tierärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass Kiba und Mali über sieben Jahre lang keinen Tierarzt gesehen hatten. Dabei kam unter anderem heraus, dass sie an Bluthochdruck leiden.

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Seitdem sind sie auf Medikamente zur Senkung ihres Blutdrucks angewiesen, die sie problemlos einnehmen und gut vertragen.

Kiba und Mali können es kaum erwarten, das Tierheim zu verlassen

Kater Kiba (l.) ist sehr ruhig und kuschelt am liebsten, während Mali noch sehr verspielt ist.
Kater Kiba (l.) ist sehr ruhig und kuschelt am liebsten, während Mali noch sehr verspielt ist.  © Bildmontage: tierhoffnung.de

Die Mitarbeitenden des Tierheims beschreiben Kiba und Mali als wundervolle, gutmütige, fitte und menschenbezogene Katzen, die Gesellschaft lieben und es genießen, gestreichelt zu werden.

Während Mali sehr verspielt ist, zeigt sich Kater Kiba eher ruhig und kuschelt sich am liebsten in die Nähe seiner Menschen.

Die beiden können es kaum erwarten, gemeinsam in ein liebevolles Zuhause in reiner Wohnungshaltung zu ziehen.

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Alle weiteren Informationen zu den beiden gibt es auf der Website des Tierheims.

Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de

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