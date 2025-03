Kind klemmt Babykatze absichtlich in Tür ein: Wie Eltern reagieren, macht "fassungslos"

Bergheim - In dieser Woche nahm das Bergheimer Tierheim ein erst wenige Wochen altes Babykätzchen bei sich auf, das dringend Hilfe benötigte. Ein Kind hatte das kleine Geschöpf schwer verletzt. Die anschließende Reaktion der Eltern sorgt bei Tierfreunden für Entsetzen.

Das Bergheimer Tierheim taufte das schwer verletzte Kätzchen auf den Namen Milli. © Instagram/tierheim_bergheim

Wie die Bergheimer Tierretter am Mittwoch in einem neuen Instagram-Post berichteten, hatte alles mit einem Anruf aus einer Tierklinik begonnen, der die Mitarbeiter am Anfang der Woche erreicht hatte und "mehr als fassungslos machte", wie es hieß.

Denn am Telefon schilderte man den Tierrettern, dass eine Familie soeben ein erst fünf Wochen altes Kätzchen mit einer schweren Verletzung in der Klinik abgegeben hätte, die dem Jungtier mutwillig durch das Kind der Familie zugefügt worden war.

Demnach hatte das Kleinkind die Katze nach Angaben der Eltern in voller Absicht in der Zimmertür eingeklemmt, bis diese ganz geschlossen war, wobei das Tier derart verletzt wurde, dass es umgehend operiert werden musste.

Seine Wirbel wurden bei der Aktion nämlich nahezu pulverisiert, wodurch die Mieze unter "höllischen Schmerzen" litt, wie die Tierretter schilderten.