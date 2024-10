Kissen bewegt sich plötzlich von selbst - Was Frau darunter entdeckt, begeistert Millionen

"Bitte setz oder stell dich nicht auf mich", steht darauf nun in säuberlicher Handschrift geschrieben. "Mein Name ist Theodore, ich identifiziere mich als Schildkröte und bin hier drunter."

Mit einem Stirnrunzeln wandte sie sich ab, nur um kurz darauf eine Bewegung in ihrem Augenwinkel wahrzunehmen.

Wie The Dodo berichtet, bemerkte eine Pflegerin namens Michelle kürzlich nämlich ein Sitzkissen auf dem Boden der Einrichtung. Eigentlich nichts Ungewöhnliches - wenn sie sich nicht sicher gewesen wäre, es zuvor an einem anderen Ort abgelegt zu haben.

Unter dem Kissen versteckte sich der kleine Theodore. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/catcaresociety (2)

Mit den Worten "Wenn du neu und ein bisschen schüchtern bist" teilte sie schließlich ein kurzes Video von Theodores Versteck auf dem TikTok-Account der Katzen-Auffangstation und landete damit einen kleinen Hit.

Innerhalb weniger Tage wurde der Clip bereits mehr als 1,4 Millionen Mal angesehen. Und das ist auch gut so. Aktuell ist Theodore nämlich noch immer auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

All die Aufmerksamkeit sollte ihm also helfen, schnellstmöglich eine liebevolle Familie zu finden, die ihn so nimmt, wie er ist, und bei der er sich hoffentlich nicht mehr verstecken muss.