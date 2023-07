12.07.2023 05:55 Katzenbabys werden flügge: Jetzt ist Mama Bonny ganz allein – wie geht es weiter?

In der Leipziger Katzen-Pflegestelle "Kitcats" standen am Dienstag die Zeichen auf Abschied: Die Piratenbande ist in ihr neues Zuhause eingezogen.

Von Juliane Bonkowski

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/kitcats_leipzig