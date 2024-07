Mann wundert sich, wo seine Katze ist: Nach einem Blick in sein Fernglas ist er bedient!

Belfast (Nordirland) - All die Jahre hat er es geahnt. Doch jetzt hat Malachy McCrudden aus Belfast endlich Gewissheit. Der Fotograf, der seit 13 Jahren stolzer Besitzer eines Katers ist, weiß nun, dass ihn das Tier betrügt. Denn vergangene Woche suchte er den Stubentiger mithilfe seines Fernglases. Als der Nordire schließlich fündig wurde, war er bedient!

Wo treibt sich dieser Kater herum? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mal_photo_

Sein Kater saß nämlich in einem Nachbarhaus auf der Fensterbank.

Um sein Haustier an den Pranger zu stellen, drehte McCrudden erstmal ein Video (siehe unten), in dem die Missetat zu sehen ist. Im Untertitel des TikTok-Clips ist unter anderem die Rede davon, dass der Stubentiger ihn "verspotten" würde.

So viel bissiger Humor kommt beim Publikum bestens an. Zwei Millionen Klicks und mehr als 150.000 Likes sammelte das Video in weniger als einer Woche.

Doch bei genauerem Hinsehen stellt sich schnell die Frage: Woher weiß der Katzenbesitzer so genau, dass es wirklich seine Fellnase ist, die da am Fenster sitzt? Schließlich ist das Tier selbst bei starkem Heranzoomen nur schwer zu erkennen.