Klaus ist ein echter Traumkater: Dennoch landet er schon wieder im Tierheim

Der etwa dreijährige Klaus konnte nämlich an ein schönes Zuhause vermittelt werden. Allerdings stellte sich dort leider heraus, dass er sich mit der bereits vorhandenen Katze nicht gut verstand. Also wurde er schweren Herzens im vergangenen Dezember wieder an das Tierheim zurückgegeben.

Und weil Klaus eben so unkompliziert ist, sei er auch in einer Familie mit Kindern sehr gut aufgehoben. Allerdings sollten nach den Erfahrungen in seinem letzten Zuhause keine anderen Katzen mit ihm gemeinsam in einem Haushalt leben.

Noch zu erwähnen ist außerdem, dass der Kater eine Herzmuskel-Verdickung mit Klappen-Insuffizienz hat. Das sei allerdings bei Katzen keine ungewöhnliche Herzerkrankung, wegen der er zurzeit einmal am Tag eine Tablette bekommt.

Da Klaus Freigänger ist, wird für ihn ein Zuhause mit einer katzengerechten Umgebung gesucht, abseits von hektischem Straßen- oder Schienenverkehr.

Wer den Kater kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.