Kleinwüchsiges Kätzchen ist taub und hat "bunte Knete im Kopf": Wer hat ein Herz für Mayla?

Mayla ist für jeden Quatsch zu haben, auch in ihrem neuen Zuhause. © Facebook/Tierhilfe Torgau

"Klein, aber oho" und "ein kuscheliges Brummpaket" – so beschreibt die Tierhilfe im sächsischen Torgau das pechschwarze Katzenmädchen mit ganz vielen Flausen im Kopf, das derzeit noch in einer Leipziger Pflegestelle gehegt und gepflegt wird.

Dass Mayla nicht hören kann und außerdem kleinwüchsig ist, sollte dabei kein Hindernis sein – und sie selbst hat damit erst recht kein Problem.



"Ihre fehlende Größe kompensiert sie mit einem runden, eigens gepflegten Futterbauch", so die Tierhilfe schmunzelnd. "Da sie sehr krank war, draußen lange Hunger leiden musste, tut ihr eine kleine Speckreserve mehr als gut."

Die Samtpfote wurde im März vergangenen Jahres geboren, kam mit fünf Monaten schwer krank in Pflege. Sie kämpfte sich durch und nun wird es so langsam Zeit, in ein richtiges Zuhause umzuziehen.

Mayla sei eine "konsequente Couchpotato mit Aktivphasen, in denen die bunte Knete im Kopf überhand nimmt", dann liebt sie es, mit anderen Katzen zu raufen. Deshalb möchte die Mieze am liebsten mit einem ihrer Kumpels Sam oder Johannisbeere umziehen.