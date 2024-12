Kleine Katze kommt unter zweifelhaften Umständen ins Tierheim: Jetzt sucht sie ihr Glück

Die "Fundkatze" landete samt einer zweifelhaften Geschichte im Tierheim. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Tierretter auf ihrer Website berichteten, war das Kätzchen, das auf den Namen Tinchen getauft wurde, vor einer Weile als angebliche Fundkatze im Tierheim abgegeben worden - samt einer merkwürdigen Geschichte, die bei den Tierrettern für Skepsis sorgte.

So legten die Mitarbeiter "ziemliche Zweifel an der Geschichte" offen, gingen jedoch nicht näher darauf ein, was für eine Story die angeblichen Finder dem Tierheim aufgetischt hatten.

Tinchen selbst konnte sich natürlich nicht zum Sachverhalt äußern - hatte jedoch noch Glück im Unglück, dass sie bei den engagierten Tierrettern gelandet war. Die geben nun nämlich alles, um ein neues Zuhause für die Europäisch-Kurzhaar-Katze zu finden, indem sie liebevoll umsorgt wird und für immer bleiben darf.

Nach Angaben ihrer Pfleger ist Tinchen, die schätzungsweise im Juni 2024 zur Welt gekommen ist, ein wahrer Goldschatz. "Die Süße ist [...] einfach nur zauberhaft", schwärmten ihre Pfleger von der Samtpfote und beschrieben sie darüber hinaus als verspielt und ziemlich aktiv.