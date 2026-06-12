Kleiner Kater mit ganz großem Herzen: Piri-Piri sehnt sich nach einem Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Der junge Kater Piri-Piri lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.
Wie der Tierschutzverein berichtet, wurde der zweijährige Kater Ende Mai von einem befreundeten Tierschutzverein übernommen und hofft nun im Tierheim Großröhrsdorf auf bessere Vermittlungschancen.
Über seine Vergangenheit ist leider nichts bekannt.
Die Mitarbeiter beschreiben Piri-Piri als lebensfrohen, zierlichen Kater, der voller Energie steckt. Er ist verspielt, neugierig und sehr menschenbezogen.
Besonders genießt er Aufmerksamkeit und ausgiebige Streicheleinheiten.
Auch mit anderen Katzen zeigt sich Piri-Piri sehr verträglich. Er liebt die Gesellschaft seiner Artgenossen und sucht aktiv den Kontakt zu ihnen. Daher wird er nicht in Einzelhaltung vermittelt.
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Piri-Piri möchte endlich ankommen
Piri-Piri ist reine Wohnungshaltung gewohnt, würde sich aber sehr über einen gesicherten, vernetzten Balkon freuen, um frische Luft zu schnuppern, Vögel zu beobachten und die Sonne zu genießen.
Weitere Informationen zu dem Vierbeiner findet Ihr auf der Website des Tierheims. Er kann es kaum erwarten, endlich eine Familie zu finden, bei der er kuscheln und ankommen darf.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de