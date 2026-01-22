Kuriose Diebstahl-Aktion: Postbote klaut Katze

Elland (West Yorkshire, England) - Kuriose Szene in einem englischen Vorgarten: Nachdem ein Amazon-Zusteller ein Paket abgeliefert hatte, schnappte er sich kurzerhand die Katze der Familie und verschwand mit ihr.

Eine Tabby-Katze wurde am Wochenende aus einem Vorgarten "entführt". (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Den vergangenen Sonntag verbrachte Katzenbesitzer Carl Crowther (53) verzweifelt mit der Suche nach seiner getigerten Samtpfote Nora, die plötzlich spurlos verschwunden war, berichtet The Sun.

Erst ein Blick auf die Aufnahmen seiner Überwachungskamera brachte die überraschende Aufklärung. Darauf ist zu sehen, wie sich ein Amazon-Zusteller bückt, Nora hochhebt und mit ihr davon spaziert.

"Er stand über sechs Minuten vor dem Haus. Als niemand öffnete, suchte er nach einem sicheren Ablageort für das Paket. Dann hat er meine Katze entdeckt, ging direkt zur Tür, hob die Katze auf, drehte sich um und verschwand", erzählte der 53-Jährige aufgewühlt gegenüber The Sun.

Nach dem Sichten des Videos schaltete Carl sofort die Polizei und Amazon ein. Die Reaktion des Versandriesen bezeichnete Carl als "widerlich", man habe ihn gefragt, welchen Geldwert er der Katze beimessen würde. Ein Amazon-Sprecher bestätigte inzwischen, dass der Vorfall untersucht werde und man mit den Behörden kooperiere.