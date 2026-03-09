Süßer Jungkater Channing sucht dringend ein Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Channing lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und hat bisher leider noch keine eigene Familie gefunden - doch das soll sich schnell ändern.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam der kleine Kater bereits als Kitten ins Tierheim und wurde am 23. Februar schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben.
Seitdem wartet der sieben Monate alte Kater sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise nicht allein.
Denn im Tierheim hat er die schwarze Katzendame Carlypso kennengelernt, und die beiden sind seitdem unzertrennlich.
Die Mitarbeiter wünschen sich sehr, dass sie für immer zusammenbleiben dürfen.
Channing und Carlypso sind unzertrennlich
Die Mitarbeiter beschreiben den Kater als zunächst etwas zurückhaltend, doch er fasst sehr schnell Vertrauen. Sobald er sich wohlfühlt, zeigt er dann sein verspieltes, fröhliches Wesen und seine Zuneigung zu Menschen.
Weitere Informationen zu Channing gibt es auf der Website des Tierheims.
Der kleine Kater kann es kaum erwarten, ein ruhiges Zuhause zu finden, in dem er aufblühen darf - am liebsten natürlich gemeinsam mit Carlypso.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de