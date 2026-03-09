Süßer Jungkater Channing sucht dringend ein Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Channing lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und hat bisher leider noch keine eigene Familie gefunden - doch das soll sich schnell ändern.

Der sieben Monate alte Channing ist zunächst etwas zurückhaltend. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam der kleine Kater bereits als Kitten ins Tierheim und wurde am 23. Februar schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben.

Seitdem wartet der sieben Monate alte Kater sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise nicht allein.

Denn im Tierheim hat er die schwarze Katzendame Carlypso kennengelernt, und die beiden sind seitdem unzertrennlich.

Die Mitarbeiter wünschen sich sehr, dass sie für immer zusammenbleiben dürfen.