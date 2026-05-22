Ladenbesitzer füttert Straßenkatze: Wie die sich seitdem bedankt, lässt Herzen schmelzen

Rize (Türkei) - Was passieren kann, wenn man seine Augen vor einem hilfesuchenden Tier nicht verschließt und sein Herz stattdessen weit aufmacht, zeigt eine zuckersüße Begebenheit aus der Türkei . Die Geschichte von einem Kater und dessen Menschenfreund ging weiter über die Landesgrenzen viral.

Ladenbesitzer Ferhat Hayat zeigt einer Straßenkatze gegenüber ein großes Herz und kümmert sich um sie. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hayat_ticaret53

Alles begann etwa vor einem Jahr, als Ferhat Hayat zusammen mit seinem Vater ein Geschäft im türkischen Rize öffnete. Wenige Tage nach der Eröffnung streunte eine weiß-orangefarbene Katze vor der Ladentür herum. Die beiden Männer entschlossen sich spontan, sich um das Tier zu kümmern.

"Wir haben ihn gut gefüttert und dafür gesorgt, dass sein Bauch voll war. Er verbrachte den ganzen Tag bei uns", erinnert sich Ferhat gegenüber The Dodo. Nach Ladenschluss stellten die beiden zudem sicher, dass der Kater draußen einen gemütlichen Schlafplatz hatte. "Damit er nicht frieren musste."

Am nächsten Morgen schlich sich die Samtpfote erneut in das Geschäft für Glaswaren - und sollte ab diesem Zeitpunkt zum Ladeninventar gehören.

"Seitdem ist er bei uns geblieben", meint Ferhat. Ihn wegzuschicken, brachte niemand übers Herz.