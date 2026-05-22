Ladenbesitzer füttert Straßenkatze: Wie die sich seitdem bedankt, lässt Herzen schmelzen

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Eine ehemalige Straßenkatze scheint sich täglich mit einer Umarmung bei dem Mann zu bedanken, der sie gerettet hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Rize (Türkei) - Was passieren kann, wenn man seine Augen vor einem hilfesuchenden Tier nicht verschließt und sein Herz stattdessen weit aufmacht, zeigt eine zuckersüße Begebenheit aus der Türkei. Die Geschichte von einem Kater und dessen Menschenfreund ging weiter über die Landesgrenzen viral.

Ladenbesitzer Ferhat Hayat zeigt einer Straßenkatze gegenüber ein großes Herz und kümmert sich um sie.
Ladenbesitzer Ferhat Hayat zeigt einer Straßenkatze gegenüber ein großes Herz und kümmert sich um sie.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hayat_ticaret53

Alles begann etwa vor einem Jahr, als Ferhat Hayat zusammen mit seinem Vater ein Geschäft im türkischen Rize öffnete. Wenige Tage nach der Eröffnung streunte eine weiß-orangefarbene Katze vor der Ladentür herum. Die beiden Männer entschlossen sich spontan, sich um das Tier zu kümmern.

"Wir haben ihn gut gefüttert und dafür gesorgt, dass sein Bauch voll war. Er verbrachte den ganzen Tag bei uns", erinnert sich Ferhat gegenüber The Dodo. Nach Ladenschluss stellten die beiden zudem sicher, dass der Kater draußen einen gemütlichen Schlafplatz hatte. "Damit er nicht frieren musste."

Am nächsten Morgen schlich sich die Samtpfote erneut in das Geschäft für Glaswaren - und sollte ab diesem Zeitpunkt zum Ladeninventar gehören.

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"Seitdem ist er bei uns geblieben", meint Ferhat. Ihn wegzuschicken, brachte niemand übers Herz.

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Zuckersüßes Ritual: Katze umarmt Retter jeden Tag

Seitdem scheint sich das Tier täglich mit einer Umarmung bei dem Tierfreund zu bedanken.
Seitdem scheint sich das Tier täglich mit einer Umarmung bei dem Tierfreund zu bedanken.  © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hayat_ticaret53

Mittlerweile hat das Tier dank der beiden Ladenbesitzer alle notwendigen Impfungen erhalten und wird regelmäßig von einem Tierarzt durchgecheckt. Auch einen Namen erhielt der tierische Stammgast: Şakir.

Sein freies Leben auf der Straße führt der Kater weiterhin und erkundet tagsüber die Nachbarschaft. Allerdings weiß er nun, wohin er stets zurückkehren darf: in Ferhats Geschäft.

Zwischen den beiden hat sich zudem ein zuckersüßes Ritual entwickelt: Jeden Tag springt Şakir auf den Verkaufstresen und umarmt den Verkäufer. "Sobald er mich ansieht, breite ich die Arme aus – und er kommt herbei, um sich an meinen Hals zu schmiegen", erklärt der Tierfreund die tägliche Liebesbekundung.

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Es ist beinahe so, als würde sich der Kater bei seinem Retter für dessen Großherzigkeit bedanken wollen - jeden Tag aufs Neue.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/hayat_ticaret53

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