Ohne Fell, aber mit ganz viel Herz: Nacktkatze Twinky sucht ruhiges Zuhause
Berlin - Die Sphynx-Katze Twinky kam aus einer Haltung mit sehr vielen Tieren ins Tierheim Berlin. Jetzt hofft die haarlose Samtpfote endlich auf ein ruhiges Zuhause voller Liebe und Aufmerksamkeit.
Für die Mitarbeiter steht vor allem eines fest: Twinky braucht künftig keinen großen Trubel mehr um sich haben.
Auch auf viele andere Tiere kann die sensible Sphynx offenbar gut verzichten. Stattdessen wünsche sie sich vor allem Nähe zu ihren Menschen und einen festen Platz im Herzen ihrer neuen Familie.
Denn trotz ihrer Vergangenheit zeigt sich Twinky laut Tierheim äußerst verschmust und menschenbezogen.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
In einem Instagram-Beitrag schreiben die Tierpfleger: "Sie sehnt sich so sehr danach, einen ganz besonderen Platz im Herzen ihrer Menschen zu haben."
Titelfoto: Tierheim Berlin