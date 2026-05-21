Ohne Fell, aber mit ganz viel Herz: Nacktkatze Twinky sucht ruhiges Zuhause

Berlin - Die Sphynx- Katze Twinky kam aus einer Haltung mit sehr vielen Tieren ins Tierheim Berlin . Jetzt hofft die haarlose Samtpfote endlich auf ein ruhiges Zuhause voller Liebe und Aufmerksamkeit.

Nacktkatzen wie Twinky haben zwar kein Fell, sind aber keineswegs "pflegeleicht" – sie brauchen besondere Hautpflege und frieren schneller als andere Katzen. © Tierheim Berlin

Für die Mitarbeiter steht vor allem eines fest: Twinky braucht künftig keinen großen Trubel mehr um sich haben.

Auch auf viele andere Tiere kann die sensible Sphynx offenbar gut verzichten. Stattdessen wünsche sie sich vor allem Nähe zu ihren Menschen und einen festen Platz im Herzen ihrer neuen Familie.

Denn trotz ihrer Vergangenheit zeigt sich Twinky laut Tierheim äußerst verschmust und menschenbezogen.