Feuerwehr befreit Kätzchen aus dunklem Grauen

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In den vergangenen Tagen sorgte die Rettungsaktion für eine junge Katze für ordentlich Aufsehen.

Von Jennifer Schneider

Destin (Florida/USA) - So hatte sich das die kleine Samtpfote wohl nicht vorgestellt: In den vergangenen Tagen sorgte die Rettungsaktion für eine junge Katze für ordentlich Aufsehen. Aus noch ungeklärten Gründen gelangte die schwarze Fellnase in einen dunklen Abwasserkanal in Destin (Florida/USA) und harrte dort bis zu ihrer ersehnten Hilfe aus.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mühsam einen Weg in den dunklen und stinkenden Abwasserkanal.
Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mühsam einen Weg in den dunklen und stinkenden Abwasserkanal.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot7Destin Fire Rescue

Am Vormittag erreichte das Team der "Destin Fire Rescue" eine ganz besonders beunruhigende Nachricht. "Gegen 11 Uhr morgens gingen mehrere Meldungen ein, dass ein Kätzchen in einem Regenwasserkanal in der Nähe des 10-80 Highway 98 feststeckt", erklärten die Einsatzkräfte unter ihrem neuesten Facebook-Beitrag.

Ohne zu zögern, schnappten sich die Feuerwehrmänner ihr Equipment und eilten zum Ort des Geschehens. Am Schacht angekommen, konnten sie ihren Augen kaum trauen: Wie konnte sich das Tier dorthin verirren?

Zunächst verschafften sich die Rettungskräfte einen Zugang zu dem betroffenen Abwasserkanal, um das Kätzchen schließlich bergen zu können. "Feuerwehrmann Fuller stieg hinein", berichtete das Team.

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Nach einer kräftezehrenden Suche konnte die schwarze Samtpfote schlussendlich ans Tageslicht gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Tier während der Rettungsaktion ziemlich unterkühlt und verängstigt gewesen.

Der Feuerwehrmann Fuller erklärte sich bereit, das verängstigte Kätzchen aus dem schmalen Schacht zu befreien.
Der Feuerwehrmann Fuller erklärte sich bereit, das verängstigte Kätzchen aus dem schmalen Schacht zu befreien.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot7Destin Fire Rescue
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Nach der erfolgreichen Rettungsaktion ließen es sich die Einsatzkräfte nicht nehmen, noch ein Selfie mit dem Kätzchen zu machen.
Nach der erfolgreichen Rettungsaktion ließen es sich die Einsatzkräfte nicht nehmen, noch ein Selfie mit dem Kätzchen zu machen.  © Fotomontage/Facebook/Screenshot7Destin Fire Rescue

Feuerwehr-Captain adoptiert gerettete Katze

Trotz des Vorfalls konnte die Katze ohne bleibende Schäden in Sicherheit gebracht werden. Nach ihrer medizinischen Versorgung folgte der nächste Hammer: "Sie wurde von unserem Captain adoptiert."

Zahlreiche Facebook-Nutzer lobten das schnelle Eingreifen der Feuerwehr aus Destin und freuten sich über die Adoption der kleinen Samtpfote. "Wow. Danke, dass ihr dem Kätzchen ein Zuhause geben könnt", kommentierte ein User unter dem Beitrag.

Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot7Destin Fire Rescue

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