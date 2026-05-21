Feuerwehr befreit Kätzchen aus dunklem Grauen

Destin (Florida/USA) - So hatte sich das die kleine Samtpfote wohl nicht vorgestellt: In den vergangenen Tagen sorgte die Rettungsaktion für eine junge Katze für ordentlich Aufsehen. Aus noch ungeklärten Gründen gelangte die schwarze Fellnase in einen dunklen Abwasserkanal in Destin (Florida/ USA ) und harrte dort bis zu ihrer ersehnten Hilfe aus.

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte mühsam einen Weg in den dunklen und stinkenden Abwasserkanal. © Fotomontage/Facebook/Screenshot7Destin Fire Rescue

Am Vormittag erreichte das Team der "Destin Fire Rescue" eine ganz besonders beunruhigende Nachricht. "Gegen 11 Uhr morgens gingen mehrere Meldungen ein, dass ein Kätzchen in einem Regenwasserkanal in der Nähe des 10-80 Highway 98 feststeckt", erklärten die Einsatzkräfte unter ihrem neuesten Facebook-Beitrag.

Ohne zu zögern, schnappten sich die Feuerwehrmänner ihr Equipment und eilten zum Ort des Geschehens. Am Schacht angekommen, konnten sie ihren Augen kaum trauen: Wie konnte sich das Tier dorthin verirren?

Zunächst verschafften sich die Rettungskräfte einen Zugang zu dem betroffenen Abwasserkanal, um das Kätzchen schließlich bergen zu können. "Feuerwehrmann Fuller stieg hinein", berichtete das Team.

Nach einer kräftezehrenden Suche konnte die schwarze Samtpfote schlussendlich ans Tageslicht gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Tier während der Rettungsaktion ziemlich unterkühlt und verängstigt gewesen.