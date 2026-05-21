Kleiner Junge muss für immer von Katze Abschied nehmen: Was Mutter dann sieht, bricht ihr Herz

Los Angeles (Kalifornien, USA) - "Er ist noch viel zu klein, er wird sie bald vergessen." Kommentare wie diesen bekamen Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil aus Los Angeles mehrfach zu hören, nachdem ihre Katze Skye im vergangenen Jahr gestorben war. Die User waren sich zu diesem Zeitpunkt nämlich sicher, dass sich ihr Sohn Taj (2) schon bald nicht mehr an das geliebte Haustier erinnern würde. Was tatsächlich geschah, brach Fifi das Herz.

Taj war gerade mal ein Jahr alt, als er sich für immer von Skye verabschieden musste. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing

Inzwischen sind seit Skyes Tod einige Monate vergangen. In einem Zusammenschnitt zeigt die zweifache Mutter, wie ihr Sohn seitdem mit seiner Trauer umgegangen ist.

In dem Video wird schnell klar: Vergessen hat der kleine Junge seine geliebte Katze bis heute nicht. Denn er läuft darin mit einer Stofftier-Katze herum, die für ihn Skye repräsentiert.

Das Besondere: Man kann Taj regelrecht beim Größerwerden zusehen. Vor allem seine Haare werden von Szene zu Szene länger. Die einzige Konstante ist, dass der Kleine seine "Stoff-Skye" immer bei sich trägt und sie oft zu seinen nächsten Aktivitäten mitnimmt.

Fifi bricht angesichts dieser Zuneigung das Herz. In ihrem Kommentar neben dem Video schwärmt sie: "Er fragt jeden Tag nach ihr."

So viel Herzschmerz kommt auch auf Instagram richtig gut an.