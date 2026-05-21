Kleiner Junge muss für immer von Katze Abschied nehmen: Was Mutter dann sieht, bricht ihr Herz
Los Angeles (Kalifornien, USA) - "Er ist noch viel zu klein, er wird sie bald vergessen." Kommentare wie diesen bekamen Fifi Furrha und ihr Mann Kareem Khalil aus Los Angeles mehrfach zu hören, nachdem ihre Katze Skye im vergangenen Jahr gestorben war. Die User waren sich zu diesem Zeitpunkt nämlich sicher, dass sich ihr Sohn Taj (2) schon bald nicht mehr an das geliebte Haustier erinnern würde. Was tatsächlich geschah, brach Fifi das Herz.
Inzwischen sind seit Skyes Tod einige Monate vergangen. In einem Zusammenschnitt zeigt die zweifache Mutter, wie ihr Sohn seitdem mit seiner Trauer umgegangen ist.
In dem Video wird schnell klar: Vergessen hat der kleine Junge seine geliebte Katze bis heute nicht. Denn er läuft darin mit einer Stofftier-Katze herum, die für ihn Skye repräsentiert.
Das Besondere: Man kann Taj regelrecht beim Größerwerden zusehen. Vor allem seine Haare werden von Szene zu Szene länger. Die einzige Konstante ist, dass der Kleine seine "Stoff-Skye" immer bei sich trägt und sie oft zu seinen nächsten Aktivitäten mitnimmt.
Fifi bricht angesichts dieser Zuneigung das Herz. In ihrem Kommentar neben dem Video schwärmt sie: "Er fragt jeden Tag nach ihr."
So viel Herzschmerz kommt auch auf Instagram richtig gut an.
Virales Video zeigt süße Momente mit "Skye-Stoff-Katze"
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Seit dem 9. Mai hat das Video 1,6 Millionen Klicks erreicht, dazu mehr als 175.000 Likes. Was auffällt: Fifis Videos sind bei den Usern so beliebt, dass selbst in der Kommentarspalte viele noch immer der Samtpfote Skye hinterhertrauern.
Diese liegt übrigens auf einem Tierfriedhof in Los Angeles begraben, wo sie regelmäßig von ihrer Familie besucht wird.
Wer nun denkt, dass Taj in Zukunft ohne Katze durchs Leben schreiten muss, irrt. Zum einen leben in seinem Zuhause noch weitere Samtpfoten, zum anderen hat er inzwischen auch eine kleine "Menschen-Schwester" an seiner Seite.
Skye möchte er trotzdem nicht missen. Das dürfte mit dem viralen Video eindeutig belegt sein.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/dontstopmeowing