Erneut große Sorge um Kater Besen: Kann der Kleine gerettet werden?

Dipperz - Der süße Kater mit dem lustigen Namen "Besen" bereitet dem Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz leider wieder große Sorgen.

Bei seiner Therapie hat Kater "Besen" leider immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Der Kleine hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert, konnte dem Tod aber gerade noch so von der Schippe springen.

Doch trotz einer zeitintensiven und sehr kostspieligen Therapie, die "Besen" am 11. November begonnen hatte, muss der arme Kerl gerade wieder sehr kämpfen.

"Er macht uns aktuell wieder arge Probleme, da er immer wieder zusätzlich behandlungsbedürftige Infektionen hat", erklärt die Vereinsvorsitzende Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. Er leide zudem durchgehend unter extrem schwankender Temperatur, die trotz intensiver Behandlung nicht in den Griff zu bekommen sei.

"Unser kleiner 'Besen' benötigt nochmal dringend Hilfe", wendet sich Anke deshalb im Namen ihres auf Spenden angewiesenen Vereins an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde. "Ihr wisst alle, wie extrem dieses Jahr war und dass wir es alleine nicht schaffen können".

Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.