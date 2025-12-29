Kleine Katze trifft auf Kater: Was danach wochenlang folgt, bricht Besitzerin das Herz

Australien - Diese Kennenlernphase hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Seit einigen Wochen teilt eine Katzenbesitzerin aus Australien auf Instagram, welches Drama sich in ihren vier Wänden abspielt, seit sie den jungen Kater Bambi mit dem alten Stubentiger Milo bekannt gemacht hat.

Der kleine Kater Bambi hat beim alten Kater Milo ganz schlechte Karten. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/bambi_theminkragdoll

Frei nach dem Motto "einen Schritt vor, zwei zurück", hängt bei der Australierin der Haussegen schief. Denn Milo ist offensichtlich stinksauer, sich mit dem Jungtier auseinandersetzen zu müssen.

Wohl auch in der Hoffnung, dass sich die angespannte Lage irgendwann bessern wird, filmt die Frau seitdem fleißig die zahlreichen Versuche von Bambi, sich mit dem alten Artgenossen gut zu stellen.

Dummerweise denkt der Stubentiger nicht im Traum daran. Ganz im Gegenteil: In einem Instagram-Clip, der den zwanzigsten Tag des Kennenlernens dokumentiert, ist zu sehen, wie verunsichert Bambi ist, als er sich dem Kater nähert.

Schon bald stellt sich heraus, dass seine Unsicherheit durchaus begründet ist.