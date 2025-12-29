Kleine Katze trifft auf Kater: Was danach wochenlang folgt, bricht Besitzerin das Herz
Australien - Diese Kennenlernphase hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Seit einigen Wochen teilt eine Katzenbesitzerin aus Australien auf Instagram, welches Drama sich in ihren vier Wänden abspielt, seit sie den jungen Kater Bambi mit dem alten Stubentiger Milo bekannt gemacht hat.
Frei nach dem Motto "einen Schritt vor, zwei zurück", hängt bei der Australierin der Haussegen schief. Denn Milo ist offensichtlich stinksauer, sich mit dem Jungtier auseinandersetzen zu müssen.
Wohl auch in der Hoffnung, dass sich die angespannte Lage irgendwann bessern wird, filmt die Frau seitdem fleißig die zahlreichen Versuche von Bambi, sich mit dem alten Artgenossen gut zu stellen.
Dummerweise denkt der Stubentiger nicht im Traum daran. Ganz im Gegenteil: In einem Instagram-Clip, der den zwanzigsten Tag des Kennenlernens dokumentiert, ist zu sehen, wie verunsichert Bambi ist, als er sich dem Kater nähert.
Schon bald stellt sich heraus, dass seine Unsicherheit durchaus begründet ist.
Insta-Videos zeigen klägliche Annäherungsversuche des jungen Katers
Denn trotz seiner zaghaften Annäherung zeigt Milo seine Zähne, faucht die verängstigte Katze an. Bambi sucht kurz darauf das Weite. Auch dieser Versuch ist also gescheitert.
"Wieder eine Enttäuschung für Bambi. Seht euch nur dieses traurige Gesichtchen an. Milo, bitte hab ihn endlich lieb", bettelt die Besitzerin der beiden Fellnasen im Untertitel des Videos geradezu.
Im Kommentar führt sie weiter aus: "Milo hat sich in den letzten 20 Tagen enorm weiterentwickelt. Er ist ein ganz lieber Kerl, dass er Bambi so nah an sich heranlässt. Aber es ist herzzerreißend, Bambis trauriges Gesicht zu sehen, wenn seine Zuneigung zurückgewiesen wird."
Unterdessen sind noch einige Tage vergangen. Von einer echten Verbesserung kann aber auch an Tag 23 keine Rede sein. Immer wenn es so aussieht, als hätte Bambi endlich eine Chance, ballert Milo ihm eine.
Vielleicht bringt ja Tag 24 endlich die Wende...
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/bambi_theminkragdoll