Lebensmittel verschwinden aus Kühlschrank: Dann ertappt Frau die Diebe auf frischer Tat

Netz - Eine Tierbesitzerin stand vor einem Rätsel: Immer wieder verschwanden Lebensmittel aus ihrem Kühlschrank, andere waren bereits angetaut und angeknabbert. Um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, stellte sie eine Falle auf.

Gleich vier tierische Diebe befanden sich hier auf Beutezug. © TikTok/Rascal_Catts

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "Rascal_Catts" dokumentierte die Frau, wie sie sich mit einer Kamera auf die Lauer legte.

Schon bald zeigte sich, wer hinter den mysteriösen Vorfällen steckte: ihre eigenen vier Katzen!

Eine schwarz-weiße Samtpfote hatte bei den Beutezügen die Führung übernommen. Geschickt stellte sie sich auf den Griff des Gefrierfachs und versuchte, die Tür mit den Vorderpfoten zu öffnen, während die anderen Katzen sie aufmerksam beobachteten und unterstützten.

Was die kleinen Einbrecher nicht wussten: Ihr Frauchen hatte den Kühlschrank vorsorglich gesichert. Als die Tür sich nicht wie erwartet öffnen ließ und sie schließlich entdeckt wurden, ergriffen die Katzen schnell die Flucht.

Tatsächlich ist das witzige Verhalten der Stubentiger keineswegs ungewöhnlich. Katzen gelten als opportunistische Tiere, deren Instinkte sie dazu treiben, neue und besonders reizvolle Nahrungsquellen zu erkunden.