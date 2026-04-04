Lebensmittel verschwinden aus Kühlschrank: Dann ertappt Frau die Diebe auf frischer Tat
Netz - Eine Tierbesitzerin stand vor einem Rätsel: Immer wieder verschwanden Lebensmittel aus ihrem Kühlschrank, andere waren bereits angetaut und angeknabbert. Um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, stellte sie eine Falle auf.
In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "Rascal_Catts" dokumentierte die Frau, wie sie sich mit einer Kamera auf die Lauer legte.
Schon bald zeigte sich, wer hinter den mysteriösen Vorfällen steckte: ihre eigenen vier Katzen!
Eine schwarz-weiße Samtpfote hatte bei den Beutezügen die Führung übernommen. Geschickt stellte sie sich auf den Griff des Gefrierfachs und versuchte, die Tür mit den Vorderpfoten zu öffnen, während die anderen Katzen sie aufmerksam beobachteten und unterstützten.
Was die kleinen Einbrecher nicht wussten: Ihr Frauchen hatte den Kühlschrank vorsorglich gesichert. Als die Tür sich nicht wie erwartet öffnen ließ und sie schließlich entdeckt wurden, ergriffen die Katzen schnell die Flucht.
Tatsächlich ist das witzige Verhalten der Stubentiger keineswegs ungewöhnlich. Katzen gelten als opportunistische Tiere, deren Instinkte sie dazu treiben, neue und besonders reizvolle Nahrungsquellen zu erkunden.
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Katzen sind oft neugierig auf fremdes Essen
Selbst gut gefütterte Tiere lassen sich von intensiven Gerüchen, abwechslungsreichen Texturen und der bloßen Neugier auf menschliches Essen verführen.
Für Katzenhalter kann dieses Verhalten zur Herausforderung werden. Experten empfehlen daher einfache Maßnahmen wie kindersichere Verschlüsse am Kühlschrank oder genügend Beschäftigungsmöglichkeiten.
Titelfoto: TikTok/Rascal_Catts