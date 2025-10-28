Liebe, die durch die Haut geht, und gesundheitliches Handicap: Dieser Schmusekater hat eigenen Charme

Mainz - Viel Liebe, die ab und zu auch mal durch die Haut gehen kann? Genau das hat Domino zu bieten. Der circa drei Jahre alte Europäisch-Kurzhaar- Kater lebt im Tierheim in Mainz, wartet sehnsuchtsvoll auf sein Für-immer-Zuhause.

Wer kann diesem Blick widerstehen? © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e. V.

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims handelt es sich bei Domino um einen "absoluten Schmusekater, wie er im Buche steht".

Er liebe es, bei seinen Menschen zu sein, hole sich entsprechend auch regelmäßig Streicheleinheiten ab, heißt es - und das teils durchaus ausdrucksvoll.

Bedeutet: Er zeigt gerne auch mit einem kleinen "Liebesbiss", wie wohl er sich gerade fühlt. Das Zeigen seiner Zuneigung kann demnach jedoch manchmal auch "etwas intensiver" ausfallen.

Kleine Kinder sollen aufgrund der kräftigeren Bisse also nicht in seinem zukünftigen Zuhause leben.

Gesucht werden Menschen, die Dominos eigenen Charme verstehen und diesen respektieren.