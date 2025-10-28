Liebe, die durch die Haut geht, und gesundheitliches Handicap: Dieser Schmusekater hat eigenen Charme
Mainz - Viel Liebe, die ab und zu auch mal durch die Haut gehen kann? Genau das hat Domino zu bieten. Der circa drei Jahre alte Europäisch-Kurzhaar-Kater lebt im Tierheim in Mainz, wartet sehnsuchtsvoll auf sein Für-immer-Zuhause.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Tierheims handelt es sich bei Domino um einen "absoluten Schmusekater, wie er im Buche steht".
Er liebe es, bei seinen Menschen zu sein, hole sich entsprechend auch regelmäßig Streicheleinheiten ab, heißt es - und das teils durchaus ausdrucksvoll.
Bedeutet: Er zeigt gerne auch mit einem kleinen "Liebesbiss", wie wohl er sich gerade fühlt. Das Zeigen seiner Zuneigung kann demnach jedoch manchmal auch "etwas intensiver" ausfallen.
Kleine Kinder sollen aufgrund der kräftigeren Bisse also nicht in seinem zukünftigen Zuhause leben.
Gesucht werden Menschen, die Dominos eigenen Charme verstehen und diesen respektieren.
Interesse an Domino geweckt? Das muss auf jeden Fall noch beachtet werden
Der "liebe, verschmuste und menschenbezogene Kater" darf keinen Freigang haben, da er FIV-positiv getestet wurde. Ein gesicherter Balkon, um frische Luft und Sonne genießen zu können, sollte es allerdings schon sein. Beim Zusammenleben mit Artgenossen wäre dementsprechend darauf zu achten, dass selbiges nur möglich ist, wenn diese ebenfalls FIV-positiv sind.
Bei FIV, vielen als "Katzen-AIDS" bekannt, handelt es sich um eine durch Viren verursachte Immunschwäche, die chronisch ist und das Immunsystem angreift. Die Katze wird anfälliger für andere Krankheiten. Menschen und andere Tierarten können sich nicht anstecken. Durchschnittlich haben FIV-infizierte Katzen bei liebevoller Haltung und Pflege keine kürzere Lebensdauer.
Auf den ersten Blick verliebt? Dann montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr unter der Rufnummer 06131687066 Kontakt mit dem Tierheim Mainz aufnehmen oder alternativ das Webformular nutzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e. V.