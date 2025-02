Lillifee wurde mitten in der Stadt ausgesetzt, jetzt sucht die süße Scottish Fold ein Zuhause

Deshalb geht man im Tierheim davon aus, dass sie einfach ausgesetzt wurde. Auch sei Lillifee weder kastriert noch gechippt gewesen, wie es eigentlich in Kassel Pflicht ist. Da sie als Scottish Fold oder Faltohrkatze außerdem zu den sogenannten Qualzuchten gehört und ihre Zucht in Deutschland verboten ist, wurde sie möglicherweise illegal aus dem Ausland importiert.

Anfangs ist Lillifee ein bisschen schüchtern. Außerdem mag sie es lieber ruhig. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Darüber hinaus heißt es auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel", dass Lillifee zwar eine wirklich unkomplizierte und liebe Katze sei, aber auch anfangs ein bisschen schüchtern ist und sich bestimmt in einem eher ruhigen Zuhause am wohlsten fühlen wird. Kleine Kinder sollten also nicht unbedingt mit ihr zusammen in einem Haushalt leben.

Außerdem möchte sie als Wohnungskatze gehalten werden. Ihre neuen Menschen sollten also viel Zeit für sie erübrigen können und bestenfalls in Teilzeit oder im Home-Office arbeiten.

Wer Lilliefee kennenlernen und ihr im Tierheim einen Besuch abstatten möchte, kann sich gerne mit der "Wau-Mau-Insel" in Verbindung setzen - am besten über das Kontaktformular oder über die Telefonnummer 0561/8615680.

Besetzt ist das Telefon werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.