Mann knipst harmloses Katzenfoto, doch dann bemerkt er ein unheimliches Detail

USA - Als ein Katzenbesitzer sein Haustier neben dessen Futternapf fotografierte, ahnte er noch nicht, dass ein winziges Detail Tausende Menschen in Aufregung versetzen würde.

Ein ganz gewöhnlicher Schnappschuss im eigenen Zuhause entwickelte sich zu einem viralen Rätsel. © Reddit/So_ra_ya

Beim genaueren Betrachten des Fotos offenbarte sich etwas Verstörendes und Faszinierendes zugleich: In beiden Augen der Katze schimmerte ein seltsam wirkendes Y-förmiges Muster, das sich hell und deutlich abzeichnete.

"Warum sehen die Reflexionen in den Augen meiner Katze so aus?", fragte der Tierbesitzer ratlos auf Reddit. Diese merkwürdige Form sei ihm zuvor nie aufgefallen - und sie tauche völlig unabhängig von Lichtquelle oder Position auf.

Innerhalb kürzester Zeit ging der Beitrag in den sozialen Medien viral und förderte Zehntausende Klicks, Tausende Kommentare und zahllose Theorien zutage.

Manche Nutzer sahen Parallelen zu überzeichneten Augen aus Anime-Filmen, andere fühlten sich an übernatürliche Kräfte erinnert. Der Fantasie der Community waren keine Grenzen gesetzt.

Zwischen all den wilden Spekulationen meldete sich schließlich eine nüchterne Stimme zu Wort: Ein Tierarzt erklärte, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine sogenannte Y-Naht handelt - eine natürliche Struktur in der Augenlinse von Katzen und Hunden.

Diese ist meist harmlos, doch bei manchen Tieren stärker ausgeprägt als bei anderen und daher sichtbarer.