Mann schaut sich Überwachungsvideo an: Als er ein Katzenbaby sieht, wird ihm klar, dass er sofort handeln muss

Sofort nahm er sich des winzigen Tieres an, trocknete und wärmte es. Kyle gab dem Kätzchen ein Bad und brachte es am nächsten Tag zum Tierarzt.

"Ich habe das Miauen eine Weile gehört. [...] Ich habe es ignoriert, weil wir mitten in der Stadt sind. Es gibt viele Katzen in der Gegend, nicht per se Kitten, aber diese Katze hat so laut miaut, man würde nicht glauben, dass es ein Kitten ist."

Zuerst ignorierte Kyle das Miauen, erklärte er in einem TikTok-Video . Das Tiermagazin The Dodo fasste die Geschichte mit Happy End nun zusammen.

Lilo hat schnell gezeigt, dass sie auf viel Liebe und Streicheleinheiten aus ist - auch von Hundeschwester Winnie! © Bildmontage/Screenshots: TikTok/knort_81

Doch eine Besonderheit zeigte sich bei dem Besuch in der Tierarztpraxis: Das rote Kitten hat Polydaktylie, also einen zusätzlichen Körperteil. In diesem Fall an beiden Vorderpfoten einen extra Zeh! Ob diese dem Kätzchen Glück und Kyle in letzter Sekunde zu ihr brachte?

Dieser beschloss nämlich trotz eindeutiger Neigung zu Hunden, auch die winzige Schnurrhaarträgerin zu behalten und nannte sie Lilo.

"Ich habe zwei Kinder und einen Berner Sennenhund", meinte Kyle mit seinem neuen Familienzuwachs auf der Schulter, "Um ehrlich zu sein [...] ich bin kein Katzenmensch!"

Doch die kleine Katze hatte sich bereits in ihren Retter verliebt und wickelte ihn und seine Frau um ihre kleine Pfote. Also wurde es Zeit, dass Katzenbaby Lilo Berner Sennenhund Winnie kennenlernte.

Die junge Hündin von circa zwei Jahren fügte sich sofort in die Rolle der Beschützerin und nahm das rote Kitten liebevoll in die Familie auf.

"[Lilo] passt einfach gut in unsere Familie!", so Kyle. Mittlerweile ist das rote Kätzchen schon ein Jahr Teil der Familie ihres Lebensretters. Viele weitere dürften folgen!