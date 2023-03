Mann sieht, wie Katze ihre Babys in seinen Garten bringt: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Forth Worth (Texas) - Er kannte sie schon länger. Doch dann sah Brandon Payte aus Forth Worth in Texas eines Tages, wie die Katze mit etwas im Maul über seinen Zaun kletterte. Dann erkannte der Mann, was vor sich ging. Nach und nach brachte das herrenlose Tier seine Babys in Sicherheit. Insgesamt vier kleine Kätzchen schaffte die frischgebackene Mama in Paytes Garten. Dieser filmte den zuckersüßen Moment und veröffentlichte ihn vor wenigen Tagen auf TikTok. Auch aufgrund der Geschichte, die er dazu zu erzählen hatte, waren viele Zuschauer zu Tränen gerührt.