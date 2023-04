Mann will Katze vor Vermieter verstecken: Was er dafür tut, sorgt für Gelächter

Phoenix (Arizona) - Obacht, wenn der Vermieter zur Visite kommt. Dann muss sich Jeremiah Carter besonders viel einfallen lassen. Denn das Herrchen aus Phoenix beherbergt gleich mehrere Katzen in seiner Wohnung, in der für Haustiere eine extra Gebühr fällig wird. Seit vergangenem Monat sorgt ein TikTok-Clip, in dem Carter sein Versteck präsentiert, für viel Heiterkeit.