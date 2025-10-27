Mieter ziehen aus: Zettel, den Frau später an Haustür findet, berührt so viele

Wichita (Kansas) - Sie wollte lediglich das Mietshaus in Wichita, Kansas, überprüfen, wurde jedoch bereits an der Eingangstür von einem Zettel überrascht. Wie Patricia Mitnaul von "Point Guard Management" schnell feststellte, stammte die Nachricht nicht von den ehemaligen Mietern, sondern von einem Nachbarn. Was sie da lesen musste, berührte nicht nur die Hausverwalterin. Auch auf Instagram konnte ein entsprechendes Video inzwischen Hunderttausende erreichen.

Patricia Mitnaul war alles andere als begeistert, als sie diesen Zettel an der Tür las. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/pointguardmanagement

"Diese Mieter sind ausgezogen und haben zwei Katzen zurückgelassen", war auf dem Zettel zu lesen. Dummerweise handelte es sich bei den Tieren auch noch um einen Kater und eine Katze, die die Zeit genutzt hatten, um Nachwuchs zu zeugen.

Es dauerte nicht lange, da zeigte sich das Muttertier am Haus, streifte um die Beine der Hausverwalterin. Später fanden sie und ihr Team zwei der Babykatzen.

"Sie waren in keinem guten Zustand. Sie hatten Flöhe und einen schlimmen Befall mit Spulwürmern", sagte Mitnaul diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Ohne Hilfe hätten sie nicht mehr lange überlebt", fügte sie hinzu.

Das Schicksal der verlassenen Katzen ging auf Instagram vielen Menschen nahe. Mehr als 400.000 Klicks sind seit Ende September zusammengekommen.

Wie ist es seitdem mit den Fellnasen weitergegangen?