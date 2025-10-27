Mieter ziehen aus: Zettel, den Frau später an Haustür findet, berührt so viele
Wichita (Kansas) - Sie wollte lediglich das Mietshaus in Wichita, Kansas, überprüfen, wurde jedoch bereits an der Eingangstür von einem Zettel überrascht. Wie Patricia Mitnaul von "Point Guard Management" schnell feststellte, stammte die Nachricht nicht von den ehemaligen Mietern, sondern von einem Nachbarn. Was sie da lesen musste, berührte nicht nur die Hausverwalterin. Auch auf Instagram konnte ein entsprechendes Video inzwischen Hunderttausende erreichen.
"Diese Mieter sind ausgezogen und haben zwei Katzen zurückgelassen", war auf dem Zettel zu lesen. Dummerweise handelte es sich bei den Tieren auch noch um einen Kater und eine Katze, die die Zeit genutzt hatten, um Nachwuchs zu zeugen.
Es dauerte nicht lange, da zeigte sich das Muttertier am Haus, streifte um die Beine der Hausverwalterin. Später fanden sie und ihr Team zwei der Babykatzen.
"Sie waren in keinem guten Zustand. Sie hatten Flöhe und einen schlimmen Befall mit Spulwürmern", sagte Mitnaul diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Ohne Hilfe hätten sie nicht mehr lange überlebt", fügte sie hinzu.
Das Schicksal der verlassenen Katzen ging auf Instagram vielen Menschen nahe. Mehr als 400.000 Klicks sind seit Ende September zusammengekommen.
Wie ist es seitdem mit den Fellnasen weitergegangen?
Instagram-Clips zeigen die Geschichte der Katzen
Nach einigem Hin und Her nahm ein Tierheim die Katzenfamilie auf. "Sie werden derzeit gemeinsam gepflegt und bereiten sich auf die Adoption vor", erzählte Mitnaul dem US-Magazin.
Leider sei es keine Seltenheit, dass ehemalige Mieter ihre Haustiere zurücklassen, erklärte die Frau.
"Normalerweise rufen wir die Tierschutzbehörde an. Aber ich hoffe, dass wir auch in Zukunft mit lokalen Tierschutzorganisationen zusammenarbeiten können", so Mitnaul.
Zumindest einen konkreten Hoffnungsschimmer gibt es aber inzwischen: "Mein Kollege, der unter das Haus ging, um die Kätzchen zu holen, wird mindestens eines von ihnen adoptieren."
Ein Glück, dass diese Retter noch rechtzeitig kamen. Sonst wären die Kleinen vielleicht schon nicht mehr am Leben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/pointguardmanagement