Mit Flasche aufgezogen: Söckchen sucht ein liebevolles Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt das Kätzchen Söckchen im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Söckchen wurde liebevoll mit der Flasche aufgezogen. © Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere"

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht die kleine Katzendame ein neues Zuhause - idealerweise gemeinsam mit einer anderen Katze, damit sie nie allein ist.

Gefunden wurde die Mieze am 2. September 2025 in einer Gartenanlage. Gerade einmal vier Wochen alt, war sie völlig auf sich allein gestellt, denn von ihrer Mutter fehlte jede Spur.

Tierpflegerin Jenny nahm sich der kleinen Katze liebevoll an und zog sie mit der Flasche groß. So lernte Söckchen nicht nur den Umgang mit Menschen, sondern auch den Kontakt zu Hunden.

Nun ist sie ein quirliges, verspieltes und verschmustes Katzenmädchen. Sie liebt es zu toben, zu spielen und ausgiebig gekuschelt zu werden.