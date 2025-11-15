Mit Flasche aufgezogen: Söckchen sucht ein liebevolles Zuhause

Noch lebt das Kätzchen Söckchen im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt das Kätzchen Söckchen im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.

Söckchen wurde liebevoll mit der Flasche aufgezogen.
Söckchen wurde liebevoll mit der Flasche aufgezogen.  © Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere"

Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht die kleine Katzendame ein neues Zuhause - idealerweise gemeinsam mit einer anderen Katze, damit sie nie allein ist.

Gefunden wurde die Mieze am 2. September 2025 in einer Gartenanlage. Gerade einmal vier Wochen alt, war sie völlig auf sich allein gestellt, denn von ihrer Mutter fehlte jede Spur.

Tierpflegerin Jenny nahm sich der kleinen Katze liebevoll an und zog sie mit der Flasche groß. So lernte Söckchen nicht nur den Umgang mit Menschen, sondern auch den Kontakt zu Hunden.

Hund ist verletzt: Was Katze auf einmal für ihn tut, kann Frauchen nicht glauben
Katzen Hund ist verletzt: Was Katze auf einmal für ihn tut, kann Frauchen nicht glauben

Nun ist sie ein quirliges, verspieltes und verschmustes Katzenmädchen. Sie liebt es zu toben, zu spielen und ausgiebig gekuschelt zu werden.

Söckchen sollte lieber drinnen bleiben

Söckchen kann es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.
Söckchen kann es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.  © Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere"

Freigang ist für Söckchen jedoch nicht geeignet, da sie viel zu unbeschwert und naiv ist, um draußen sicher zu sein.

Das ideale Zuhause ist deshalb eher eine liebevoll eingerichtete Wohnung mit Kletter- und Spielmöglichkeiten, vielleicht mit einem katzensicher vernetzten Balkon - und vor allem mit ganz viel Zuwendung.

Derzeit wird der Stubentiger noch von drei Paten unterstützt.

Landarbeiter stockt der Atem, als er dieses Wesen auf seinem Grundstück findet
Katzen Landarbeiter stockt der Atem, als er dieses Wesen auf seinem Grundstück findet

Weitere Informationen über die kleine Katze und die Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims. Söckchen kann es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.

Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere"

Mehr zum Thema Katzen: