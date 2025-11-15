Mit Flasche aufgezogen: Söckchen sucht ein liebevolles Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt das Kätzchen Söckchen im Tierheim Großröhrsdorf, das soll sich aber schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" berichtet, sucht die kleine Katzendame ein neues Zuhause - idealerweise gemeinsam mit einer anderen Katze, damit sie nie allein ist.
Gefunden wurde die Mieze am 2. September 2025 in einer Gartenanlage. Gerade einmal vier Wochen alt, war sie völlig auf sich allein gestellt, denn von ihrer Mutter fehlte jede Spur.
Tierpflegerin Jenny nahm sich der kleinen Katze liebevoll an und zog sie mit der Flasche groß. So lernte Söckchen nicht nur den Umgang mit Menschen, sondern auch den Kontakt zu Hunden.
Nun ist sie ein quirliges, verspieltes und verschmustes Katzenmädchen. Sie liebt es zu toben, zu spielen und ausgiebig gekuschelt zu werden.
Söckchen sollte lieber drinnen bleiben
Freigang ist für Söckchen jedoch nicht geeignet, da sie viel zu unbeschwert und naiv ist, um draußen sicher zu sein.
Das ideale Zuhause ist deshalb eher eine liebevoll eingerichtete Wohnung mit Kletter- und Spielmöglichkeiten, vielleicht mit einem katzensicher vernetzten Balkon - und vor allem mit ganz viel Zuwendung.
Derzeit wird der Stubentiger noch von drei Paten unterstützt.
Weitere Informationen über die kleine Katze und die Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims. Söckchen kann es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere"