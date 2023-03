Mit Klebeband luftdicht verschlossen: Kater zum Sterben in Mülltonne zurückgelassen!

In einer solchen luftdicht zugeklebten Mülltonne befand sich Kater Lenny, dem langsamen Erstickungstod hilflos ausgeliefert. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/rspca_official

Irgendwer hatte den weiß-grauen Kater in eine Bio-Mülltonne gesteckt und sich anschließend noch die Mühe gemacht, diese mit Paketklebeband zu verschließen. Und zwar so, dass nicht einmal mehr ein winziger Luftzug ins Innere der Mülltonne ziehen konnte.

Die schreckliche Person, welche Lenny so zurückließ, überließ den Kater einem langsamen und qualvollen Tod, aus dem er sich nicht selbst hätte befreien können.

Ohne die Möglichkeit zur Flucht kratzte das hilflose Tier an den Wänden seines dunklen Gefängnisses und konnte so schließlich auf sich aufmerksam machen!

Laut der weltweit agierenden Tierschutzorganisation "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA), die den Fall in den sozialen Medien schilderte, fiel einem Anwohner die zugeklebte Tonne auf, als er seinen Müll entsorgen wollte. Nicht nur das: die Person hörte auch Geräusche aus dem Inneren der Plastiktonne!

Der Anwohner alarmierte geistesgegenwärtig einen örtlichen Tierarzt, nachdem er den hilflosen Kater befreite und rettete so Lennys Leben.

Es ist unklar, wie lange das Tier in der zugeklebten Mülltonne ausharren musste, doch ohne das Handeln des aufmerksamen Anwohners, wäre die Samtpfote wohl irgendwann erstickt.