Morgendlicher Albtraum: Wie dieser Kater sein Frauchen weckt, sorgt für mächtig Gelächter

Netz - Vor ihm gibt es kein Entrinnen! Dumm nur, dass sein Frauchen Kater Magic freiwillig bei sich zu Hause aufgenommen hat. Die Suppe, die sich die Fellfreundin eingebrockt hat, muss sie nun selbst auslöffeln. Das lässt sie der knallharte Stubentiger spätestens frühmorgens spüren - wenn nicht gar direkt in der Nacht. Freuen können sich über die Misere nur andere: Millionen TikTok-User.

Alles in Kürze

Schließlich will die Katze alle ihre Bedürfnisse befriedigt wissen, zum Beispiel nach Futter oder Streicheleinheiten.

Kater Magic hat längst herausgefunden, dass auch seine Pfote ausreicht, um das grelle Licht zu aktivieren. Und aus diesem Grund macht er das inzwischen jeden Morgen, auch am Wochenende, gegen 6.30 Uhr.

Der Clou: Sobald die Hand den Spiegel berührt, gehen alle Glühbirnen gleichzeitig an. Dabei wirken sie im ersten Moment wie ein starkes Blitzlicht, um danach noch immer intensiv in Richtung der (nun nicht mehr) Schlafenden zu leuchten.

In dem entsprechenden Clip, der seit Mitte Juni viral geht, ist das Drama zu sehen. Dummerweise hat Magics Besitzerin einen mit Glühbirnen umrahmten Spiegel, der auch noch direkt vor ihrem Bett steht.

Es werde Licht! Auf einen grellen Blitz folgen viele leuchtende Glühbirnen. So ist es mit dem Schlaf natürlich vorbei. © Collage: Screenshots/TikTok/@magicandweasley

Gegenüber Newsweek erklärte die Frau, dass ihr Kater miaue und an der Schlafzimmertür kratze, wenn sie ihn ausschließe. Der Stress beginnt dann also mitten in der Nacht - kein Gewinn.

Aber warum weiß die Fellnase, wie sie den Spiegel aktivieren kann? Magic sei eines Tages ins Zimmer gegangen, habe zunächst am Fenster und später am Spiegel gekratzt, sagte sein Frauchen dem US-Magazin.

"Und eines Tages traf er die Stelle, an der das Licht angeht, und jetzt macht er genau das: Er kratzt am Spiegel, bis er sie findet", fügte sie hinzu.

Mit Magic ist an Ausschlafen also nicht mehr zu denken. Dafür hat der virale Hit, in dem er den Spiegel gekonnt bedient, schon 2,4 Millionen Klicks und fast 500.000 Likes auf TikTok - immerhin ein kleiner Trost.