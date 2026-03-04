Ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen: Darum ist Split jetzt ein ganz spezieller Kater
Kaiserslautern - Der schon etwas betagte Kater Split hat leider ähnliches erlebt wie viele andere Samtpfoten auch: Er wurde einfach herzlos ausgesetzt!
Seine vorherigen Halter hatten den armen Kerl in einer Transportbox vor einem Restaurant abgestellt und ihn dort seinem Schicksal überlassen. Das berichten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf der Webseite des Tierheims in Kaiserslautern, wohin Split schließlich gebracht wurde und seitdem auch lebt.
Was der Kater in seinem bisherigen Leben alles durchgemacht hat, ist natürlich nicht bekannt. Allzu schön scheint es aber nicht gewesen zu sein. Er habe anfangs nicht sehr freundlich reagiert, wollte Abstand halten und seine Ruhe haben.
Das habe sich mittlerweile geändert, heißt es auf der Webseite. Bei seinen Bezugspersonen sei er nunmehr sehr anhänglich und suche den Kontakt.
Man sollte allerdings beim Umgang mit ihm beachten, dass seine Stimmung bei aktiver Berührung - egal ob beabsichtigt oder nicht - direkt umschlage und Split dann zu beißen beginne.
Für Split sollten seine Menschen Erfahrung im Umgang mit Katzen haben
Deshalb werden im Tierheim Menschen gesucht, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Katzen verfügen, vor allem mit solchen, die etwas "speziell" seien, wie es auf der Webseite heißt. Auch Kinder sollten nicht mit Split gemeinsam im Haushalt leben, er benötigt ganz einfach ein eher ruhiges Zuhause.
Und da er mit seinen Artgenossen überhaupt nicht klarkomme, wird für den Kater ein Plätzchen als "Einzelprinz" gesucht, bei dem er auch Freigang haben kann.
Neue Halter sollten zusätzlich wissen, dass Split an einer Erkrankung der Schilddrüsen leidet und regelmäßig Medikamente benötigt. Allerdings werde er vom Tierheim mit einem Pflegevertrag vermittelt, sodass die Kosten weiterhin übernommen werden können.
Ihr möchtet Split kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch gerne per E-Mail mit dem Tierheim in Kaiserslautern in Verbindung setzen.
Titelfoto: Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.