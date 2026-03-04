Ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen: Darum ist Split jetzt ein ganz spezieller Kater

Kaiserslautern - Der schon etwas betagte Kater Split hat leider ähnliches erlebt wie viele andere Samtpfoten auch: Er wurde einfach herzlos ausgesetzt!

Zu Beginn seiner Zeit im Tierheim wollte Split Abstand halten, jetzt ist er sehr anhänglich. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Seine vorherigen Halter hatten den armen Kerl in einer Transportbox vor einem Restaurant abgestellt und ihn dort seinem Schicksal überlassen. Das berichten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf der Webseite des Tierheims in Kaiserslautern, wohin Split schließlich gebracht wurde und seitdem auch lebt.

Was der Kater in seinem bisherigen Leben alles durchgemacht hat, ist natürlich nicht bekannt. Allzu schön scheint es aber nicht gewesen zu sein. Er habe anfangs nicht sehr freundlich reagiert, wollte Abstand halten und seine Ruhe haben.

Das habe sich mittlerweile geändert, heißt es auf der Webseite. Bei seinen Bezugspersonen sei er nunmehr sehr anhänglich und suche den Kontakt.

Man sollte allerdings beim Umgang mit ihm beachten, dass seine Stimmung bei aktiver Berührung - egal ob beabsichtigt oder nicht - direkt umschlage und Split dann zu beißen beginne.