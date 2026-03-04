Katze erlebt ihre ganz eigene Achterbahnfahrt: Video geht viral

Frankreich - Ohne im Freizeitpark zu sein, erlebte eine getigerte Katze ihre ganz persönliche Achterbahnfahrt. Das Netz reagierte entzückt.

Zahlreiche User reagierten begeistert auf den witzigen Clip. © Instagram/benty.catofficiel

In einem Video auf dem Instagram-Kanal "benty.catofficiel" ist eine Katze zu sehen, die in einer Kiste sitzt und gebannt eine Achterbahnfahrt auf einem großen Bildschirm verfolgt.

Währenddessen bewegt ihr Herrchen die Kiste passend zu den Bildsequenzen hin und her und simuliert so die Dynamik der Fahrt.

Das Ergebnis: Das Kätzchen scheint vollkommen in das Geschehen einzutauchen, bewegt aufmerksam Kopf und Ohren und duckt sich sogar, als müsse es realen Hindernissen ausweichen.

"Willkommen in Catland, dem 100-prozentigen Vergnügungspark für Katzen", heißt es augenzwinkernd in dem Text zum Clip.

Das Video verbreitete sich rasant und ging schnell viral. In den Kommentaren zeigen sich viele Nutzer amüsiert. "Zuerst dachte ich, die Katze wäre wirklich Teil der Achterbahn", schrieb ein Zuschauer auf Instagram. Andere gaben zu, kurzzeitig selbst auf den vermeintlichen "Katzenpark" hereingefallen zu sein.

Neben dem reinen Unterhaltungswert erinnert der Clip auch daran, wie wichtig das Spielen für Katzen ist. Experten betonen, dass regelmäßige Spielzeiten sowohl körperliche Bewegung als auch geistige Stimulation der Haustiere fördern.