Mutter will Maine-Coon-Katze für ihre Tochter kaufen, doch dann bringt sie dieses Tier mit nach Hause

Ashland (USA) - Eigentlich wollte Mindy Davis (34) nur ein Maine-Coon-Kätzchen abholen. Doch was sie dann erlebte, ging viral und rührte zahlreiche Zuschauer zu Tränen.

Mindys Tochter verliebte sich unsterblich in eine Siamkatze. © TikTok/mindydavis7

Mindys achtjährige Tochter hatte, als sie bei der örtlichen Katzenzüchterin ankamen, auf einmal ganz andere Pläne. Statt sich für die geplante Samtpfote zu begeistern, entdeckte das Mädchen ein winziges Siamkätzchen - und war sofort verliebt.

"Mama, wenn wir es nicht mitnehmen, wird es getötet", schluchzte die Kleine. Woher sie diese Vorstellung hatte, ist unklar. Doch die Tränen des Mädchens ließen niemanden kalt, auch nicht die Züchterin.

"Ich weiß nicht, woher sie diese Idee hatte oder ob sie in einer Kindersendung über Tiere gesehen hatte, dass Züchter so etwas tun, aber sie sah dieses eine Kätzchen und wollte es nicht mehr aus den Händen geben und weinte panisch, weil sie es mit nach Hause nehmen wollte", erzählte Mindy gegenüber Newsweek.

"Zuerst wollte sie [die Züchterin] 700 Dollar für das Tier. Dann bot sie es für 400 an. Am Ende sagte sie schlicht: 'Nehmt es einfach. Ich kann sie nicht gehen lassen ohne das Kätzchen'", so die junge Mutter aus Oregon.

Ein Video der niedlichen Szene landete auf TikTok und ging dort mit über 170.000 Likes viral.

"Die Tatsache, dass sie es ihrer Tochter kostenlos gegeben hat, lässt mich denken, dass das Mädchen definitiv recht hatte", kommentierte ein Nutzer.