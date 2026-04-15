Nach zwei Jahren wieder zurück im Tierheim: Kleine Katze berührt alle Herzen
Los Angeles (USA) - Einst als hilfloses Kätzchen gerettet und liebevoll aufgezogen, wartet Sal heute erneut im Tierheim auf ein Zuhause. Im Netz berührte der Kater zahlreiche Herzen.
Sals Reise begann bei einer Tierschutzorganisation in Los Angeles, wo er als winziges Findelkind aufgenommen und mit der Flasche großgezogen wurde.
Schnell entwickelte sich Sal zu einer aufgeweckten, liebevollen Katze und wurde schließlich in ein vermeintlich dauerhaftes Zuhause vermittelt. Doch rund zwei Jahre später kam alles anders: Aufgrund veränderter Lebensumstände des Besitzers musste die Samtpfote wieder abgegeben werden.
Seitdem sitzt Sal wieder im Tierheim - und wird bislang übersehen. Während andere Katzen bereits Interessenten gefunden haben, wartet er noch immer.
Seine Betreuer beschreiben ihn als anhänglich, verspielt und voller Energie. Gleichzeitig besitzt der Kater eine sensible, komplexe Persönlichkeit: In stressigen Momenten kann er sich zurückziehen oder ungewohnt reagieren. Für seine Pfleger ist das kein Makel, sondern Ausdruck seines besonderen Charakters, wie ein Tierheim-Mitarbeiter gegenüber Newsweek erklärte.
Sal würde subtil kommunizieren - weniger durch eindeutige Signale, sondern durch Körpersprache und feine Verhaltensänderungen. Seine Betreuer wünschen sich deshalb ein ruhiges und geduldiges Zuhause für ihn.
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Anhänglicher Kater bricht im Netz alle Herzen
Dass Sal bisher kein Glück hatte, liegt möglicherweise auch daran, dass Katzen mit zurückhaltendem Verhalten oft deutlich länger auf ein neues Zuhause warten müssen als aufgeweckte Haustiere.
Ein auf TikTok veröffentlichtes Video machte zwar viele Menschen auf Sal aufmerksam und ging somit viral, doch bislang blieb die erhoffte Adoption aus. In den Kommentaren drückten zahlreiche Zuschauer ihre Hoffnung aus, dass Sal bald die Menschen findet, die ihn so annehmen, wie er ist.
Titelfoto: TikTok/straynomorela | AnimalRescue