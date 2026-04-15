Katzen-Trio hatte kein leichtes Leben, doch jetzt soll sich alles endlich ändern

Frankfurt am Main - Sie haben in ihrem bisherigen Leben leider schon einiges mitgemacht. Jetzt soll für Alidoro, Romeo und Gepetto endlich alles besser werden. Wer hat in Herz und Heim genug Platz für dieses zuckersüße Dreiergespann?

Gepetto, Alidoro und Romeo suchen ein liebevolles Für-immer-Zuhause. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (3)

Derzeit sitzen die etwa drei Jahre alten Europäisch-Kurzhaar-Brüder im Tierheim in Frankfurt, warten dort sehnsüchtig auf ihr neues Für-immer-Zuhause.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zufolge kommt das Trio aus einer schlechten Haltung.

Alidoro, Romeo und Gepetto hatten bislang also alles andere als ein schönes Katzenleben. Da sie sich gegenseitig den so dringend benötigten Halt geben, werden sie nur zusammen vermittelt.

Aufgrund ihrer Vergangenheit sind alle drei noch sehr scheu und brauchen auch bei einfühlsamen Menschen mit der nötigen Geduld sicherlich Zeit, um Vertrauen zu fassen. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem keine Kinder leben und in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen dürfen.

Da Liebe und Motivation mitunter gerne mal durch den Magen gehen, wundert es nicht, dass das Trio sich mit Leckerlis gut motivieren lässt und kleine Fortschritte so zügig sichtbar sind.