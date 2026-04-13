Fränkys Ohren sind ganz besonders: Wer schenkt ihm ein liebevolles Zuhause?
Großröhrsdorf - Kater Fränky lebt derzeit noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, doch das soll sich schnell ändern, denn er wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich anzukommen.
Wie der Tierschutzverein berichtet, hat der rund zwei Jahre alte Kater Fränky bereits einiges erlebt, bevor er am 28. Februar ins Tierheim Großröhrsdorf kam.
Er wurde mit stark verletzten Ohren aufgefunden, vermutlich durch Bissverletzungen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen mussten ihm die Ohrspitzen entfernt werden. Dennoch geht es Fränky gut – er ist gesund, aktiv und zeigt eine bemerkenswerte Lebensfreude.
Da ihn offenbar keiner zu vermissen scheint, sucht der Kater nun ein neues, liebevolles Zuhause.
Fränky wird von den Mitarbeitenden als offener, freundlicher und sehr menschenbezogener Kater beschrieben. Er zeigt sich neugierig, sucht aktiv den Kontakt zu Menschen und genießt Aufmerksamkeit sehr.
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Weitere Informationen zu Fränky sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Er wünscht sich nun nichts mehr, als bald in eine Familie zu ziehen, in der er Zuwendung bekommt und wieder Freigang genießen kann.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de