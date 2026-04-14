Polizei entdeckt Tasche am Straßenrand: Als sie hineinblickt, bricht ihnen das Herz
Waukegan (USA) - Als eine Streife der Polizei von Waukegan (USA) bei ihrer üblichen Runde dort auf eine Tasche am Straßenrand stieß, ahnten die Beamten nicht, dass sie mit ihrer Entdeckung ein Leben retten sollten.
Vom Auto aus wurden die Polizisten auf die graue Sporttasche aufmerksam, die an jenem eisigen Tag in Nord-Illinois wie Müll auf der Fahrbahn entsorgt worden war.
Glücklicherweise stieg die Beamtin aus, um nachzusehen, denn in der Tasche hatte ein Lebewesen bisher vergeblich auf Rettung gewartet.
In einem Video der Polizei sieht man, wie die Polizistin auf die Tasche zuläuft, aus der ihr schließlich eine grau-weiße Katze zublinzelt.
Sofort wurde das ältere Tier in die Einrichtung "Orphans of the Storm" gebracht, wo sich die Mitarbeiter über den Fund erschüttert zeigten.
Schließlich weiß niemand, wie lange der Kater völlig allein in der Kälte ausharren musste und warum man ihn ausgerechnet auf diese herzlose Art und Weise ausgesetzt hatte.
"Wir kennen nicht die ganze Geschichte und wollen auch nicht urteilen", schreibt das Tierheim auf Instagram. "Wir wissen nur, dass er jetzt in Sicherheit ist und die Liebe und Fürsorge bekommt, die er verdient."
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Kater Björn findet nach schwieriger Vergangenheit endlich sein Glück
Der Kater wäre zwar anfangs etwas schüchtern, würde aber auftauen, wenn er spürt, dass er in Sicherheit ist.
"Björn ist ein stattlicher älterer Herr mit einer ruhigen, sanften Seele." Kein Wunder also, dass er sich schnell zum Liebling der Pfleger mauserte.
Als Björn dann recht schnell adoptiert war, ließ er die Tierheim-Mitarbeiter mit einem lächelnden und einem weinenden Auge zurück. Umso schöner war die Rückmeldung der neuen Besitzer, dass sich die Samtpfote hervorragend bei ihnen eingelebt hatte.
"Wir freuen uns riesig, ihn als unser Haustier zu haben", heißt es in einer Mitteilung. "Als wir ihn in den sozialen Medien sahen, wussten wir, dass wir ihn unbedingt kennenlernen mussten."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/orphansofthestorm