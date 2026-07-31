Neugierige Kätzchen suchen Platz zum Spielen: Wer schenkt den "Blackys" ein Zuhause?

Hamburg - Eins ist sicher: Bei den "Blackys" ist immer was los - Langeweile kennen die kleinen Kätzchen nicht. Wer schenkt jeweils zwei von ihnen ein liebevolles Zuhause?

Knoppers und Haribo mögen es lieber ruhig in ihrem neuen Zuhause. © Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. (2)

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kamen die "Blackys" am 17. Mai ins Tierheim. An diesem Tag wurden die kleinen schwarzen Kätzchen auch geboren.

Wie der Name schon sagt, haben die "Blackys" alle schwarzes Fell, welches teilweise mit weißen Abzeichen versehen ist. Die Fellnasen werden immer zu zweit vermittelt und sind bereits stubenrein.

Zum einen gibt es Duplo und Ferrero im Doppelpack. Dabei wird Duplo von seinen Pflegern als zaghaft und vorsichtig beschrieben. Sein Bruder Ferrero hingegen ist ruhig und ausgeglichen. Beide sind lieb und verschmust.

Für die zwei Samtpfoten ist eine große Wohnung mit katzensicherem Balkon genau das Richtige. Die beiden kleinen Kater mögen es lieber ruhiger, deswegen sollten Kinder, die im gleichen Haushalt leben, lieber schon älter sein.

Besonders lieben die beiden das Spielen mit der Federangel.