Neugierige Kätzchen suchen Platz zum Spielen: Wer schenkt den "Blackys" ein Zuhause?
Hamburg - Eins ist sicher: Bei den "Blackys" ist immer was los - Langeweile kennen die kleinen Kätzchen nicht. Wer schenkt jeweils zwei von ihnen ein liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kamen die "Blackys" am 17. Mai ins Tierheim. An diesem Tag wurden die kleinen schwarzen Kätzchen auch geboren.
Wie der Name schon sagt, haben die "Blackys" alle schwarzes Fell, welches teilweise mit weißen Abzeichen versehen ist. Die Fellnasen werden immer zu zweit vermittelt und sind bereits stubenrein.
Zum einen gibt es Duplo und Ferrero im Doppelpack. Dabei wird Duplo von seinen Pflegern als zaghaft und vorsichtig beschrieben. Sein Bruder Ferrero hingegen ist ruhig und ausgeglichen. Beide sind lieb und verschmust.
Für die zwei Samtpfoten ist eine große Wohnung mit katzensicherem Balkon genau das Richtige. Die beiden kleinen Kater mögen es lieber ruhiger, deswegen sollten Kinder, die im gleichen Haushalt leben, lieber schon älter sein.
Besonders lieben die beiden das Spielen mit der Federangel.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Knoppers und Haribo sorgen für Action im neuen Zuhause
Wer hingegen mehr Action im Haus haben will, wird sich über Knoppers und Haribo freuen. Die beiden kleinen Kater sind immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Dabei klettern sie gerne hoch hinaus und sind auch sonst für jeden Spaß zu haben.
Sobald die Samtpfoten hören, dass ihre Lieblingsmenschen auf dem Weg sind, sind die zwei sofort zur Stelle. Die beiden Tiere werden von ihren Pflegern als verspielt und selbstbewusst beschrieben.
In Zukunft würden Knoppers und Haribo gerne in einer verkehrsberuhigten Gegend auf Entdeckungstour gehen. Ihre Pfleger sind sich sicher, dass die zwei bei ihren neuen Besitzern für ordentlich Lacher sorgen werden.
Ihr wollt die "Blackys" kennenlernen und einem der Pärchen ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.