Nach Sprung aus sechstem Stock: Katze steckt unter Auto fest

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Nach einem Sprung aus dem sechsten Stock steckte eine Katze stundenlang hinter einem Auto-Auspuff fest. Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienst halfen gemeinsam.

Von Marco Schimpfhauser

Augsburg - In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr in Augsburg zu einer kniffligen Tierrettung alarmiert. Eine Katze steckte unter einem Auto fest, nachdem sie zuvor aus dem sechsten Stock gesprungen war.

Das Fahrzeug wurde vorsichtig angehoben, sodass Teile der Auspuffanlage demontiert werden konnten.
Das Fahrzeug wurde vorsichtig angehoben, sodass Teile der Auspuffanlage demontiert werden konnten.  © Montage: Berufsfeuerwehr Augsburg (2)

Am Dienstag gegen 23.12 Uhr fuhren die Helfer los in Richtung Innsbrucker Straße im Stadtteil Hochzoll. Die Sache stellte sich dann als komplizierter heraus als gedacht.

Rund drei Stunden vor dem Einsatz sei das Tier von dem Mehrfamilienhaus gesprungen und flüchtete im Anschluss unter das Auto eines Nachbarn.

Dort hatte sie sich hinter der Auspuffanlage so stark verkeilt, dass man sie nicht mehr greifen konnte.

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Sämtliche Rettungsversuche blieben trotz nachalarmierter Verstärkung erfolglos.

"Auch der Versuch, die Katze mithilfe eines gezielten Wasserstrahls zum Verlassen ihres Verstecks zu bewegen, führte nicht zum gewünschten Erfolg", teilte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit.

"Schließlich wurde ein privater Abschleppdienst mit einem Kran hinzugezogen." Vom angehobenen Auto wurden schließlich Teile der Auspuffanlage demontiert. Mit geeinter Kraft - inzwischen war auch die Polizei vor Ort - konnte die Katze gegen 2.30 Uhr wohlbehalten aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Titelfoto: Montage: Berufsfeuerwehr Augsburg (2)

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