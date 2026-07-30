Rollstuhl-Wunder für Kätzchen Gelato: Aus Bastellösung wird Maßanfertigung
Cincinnati (Ohio/USA) - Eine kleine Pflegekatze aus den USA rührt derzeit Tausende Menschen. Weil Kätzchen Gelato weder stehen noch laufen konnte, baute ihm eine Tierpflegerin kurzerhand einen Rollstuhl aus Pappe, Linealen, Klebeband und kleinen Spielzeugautos. Die ungewöhnliche Konstruktion ging in den sozialen Medien viral und sorgte schließlich für ein Happy End.
Als Gelato im Tierheim Cincinnati Animal CARE aufgenommen wurde, war er noch zu klein für die vorhandenen Tier-Rollstühle, wie People berichtet.
Deshalb entwickelte die leitende Tierarzthelferin Mallory Smith mit einfachen Materialien eine maßgeschneiderte Gehhilfe.
Das improvisierte Gefährt ermöglichte dem kleinen Kater erstmals, sich selbstständig fortzubewegen. Fotos und Videos davon begeisterten Tierfreunde auf der ganzen Welt.
Die enorme Aufmerksamkeit blieb nicht ohne Folgen. Durch die vielen geteilten Beiträge wurden Unterstützer auf Gelatos Schicksal aufmerksam und spendeten ihm einen individuell angefertigten 3D-Druck-Rollstuhl.
"So sieht Gemeinschaft aus. Ohne all diejenigen, die unseren ursprünglichen Beitrag geteilt und dazu beigetragen haben, Gelatos Geschichte bekannt zu machen, hätten wir das nicht schaffen können", hieß es in einer Erklärung des Tierheims.
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Tausende feiern Gelatos Fortschritte
Das Tierheim bedankte sich ausdrücklich bei allen, die die Geschichte verbreitet hatten. Die große Reichweite habe entscheidend dazu beigetragen, dass Gelato die Hilfe bekam, die er brauchte.
Auch im Netz sorgte das Update für Begeisterung. Tausende Nutzer freuten sich über Gelatos Fortschritte und kommentierten, wie sehr sie seine Geschichte berührt habe.
Heute ist der kleine Kater mit seinem neuen Rollstuhl deutlich mobiler und zeigt eindrucksvoll, was Mitgefühl, Kreativität und die Unterstützung einer engagierten Online-Community bewirken können.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/