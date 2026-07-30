Katze wird ausgesetzt: Was sie dann tut, ist für Retterin nur schwer zu ertragen
Brooklyn (New York, USA) - Dieser Schritt setzte ihm heftig zu: Kater Gambino wurde diesen Monat im New Yorker Stadtteil Brooklyn ausgesetzt. Dort suchte sich das arme Tier eine Ecke, aus der es sich drei Tage lang nicht mehr heraustraute. Für Gissell, der Leiterin des Tierheims "Paws of Hope NYC", war diese Angstreaktion nur schwer zu ertragen. Doch es sollte noch schlimmer kommen.
"Kurz vor meiner Ankunft erfuhr ich, dass eine Gruppe von Kindern versucht hatte, ihn zu packen, und dass an derselben Stelle eine jüngere, freundliche Katze Opfer von Tierquälerei geworden war", schrieb Gissell vor wenigen Tagen auf Instagram.
Vor Ort war Gambino verschwunden. Aus Angst vor den Kindern hatte er sich notgedrungen aus seiner Ecke gewagt. Nun hatte Gissell natürlich ein neues Problem: Sie wusste nicht, wo der Kater steckte.
Zum Glück fand sie bald heraus, dass eine Anwohnerin das scheue Tier hinter den Zaun vor dem Haus gelassen hatte.
In einem Interview mit Love Meow nutzte die Tierschützerin jetzt direkt ihre Chance, um ihre persönliche Botschaft weiterzuverbreiten.
Instagram-Video zeigt Schicksal des Katers
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"Manchmal ist die Person, die das Schicksal einer Katze zum Guten wendet, nicht diejenige, die sie findet, sondern diejenige, die ihr einen Zufluchtsort bietet", sagte sie dem US-Magazin, das sich auf Katzengeschichten spezialisiert hat.
Zum Glück konnte Gissell sich mit der Retterin kurzschließen. Die Frau öffnete schließlich das Tor zum Zaun, sodass die Tierschützerin den Job zu Ende bringen konnte.
Gambino hatte zu diesem Zeitpunkt offenbar beschlossen, sich nicht mehr allzu sehr gegen sein Schicksal zu wehren. Deshalb fiel es seiner Retterin vergleichsweise leicht, ihn in die Transportbox zu locken.
Seitdem ist einiges passiert. Gambino wurde kastriert, geimpft, gechippt und auf diverse Katzenkrankheiten getestet. Zum Glück fielen alle Tests negativ aus. Deshalb ist der Kater nun bald bereit für ein echtes Happy End - die Vermittlung an neue Besitzer.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/pawsofhopenyc