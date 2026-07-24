Fiete kam als Fundkatze ins Tierheim: Jetzt hofft der kleine Wirbelwind auf ein neues Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Der junge Kater Fiete lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Fiete gemeinsam mit seinen Geschwistern am 4. Juni als Fundkatze ins Tierheim.
Seitdem wartet der kleine Kater darauf, endlich ein Zuhause zu finden, in dem er ankommen, spielen und ganz viel Liebe bekommen darf.
Die Mitarbeiter beschreiben Fiete als einen neugierigen und aufgeweckten Kater, der voller Lebensfreude steckt.
Besonders gerne tobt er mit seinen Geschwistern durch die Gegend oder beschäftigt sich ausgiebig mit seinem Spielzeug.
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Am liebsten würde Fiete sein neues Zuhause mit einem seiner Geschwister teilen
Für Fiete wünschen sich die Mitarbeiter ein liebevolles Zuhause in Wohnungshaltung, in dem er sich wohlfühlen und Teil einer Familie werden kann.
Am schönsten wäre es für Fiete, wenn er gemeinsam mit einem seiner Geschwister in sein neues Zuhause einziehen dürfte.
Weitere Informationen zu dem Kater findet man auf der Website des Tierheims. Er kann es kaum erwarten, endlich eine Familie zu finden, bei der er endlich ankommen darf.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de