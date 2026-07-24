Fiete kam als Fundkatze ins Tierheim: Jetzt hofft der kleine Wirbelwind auf ein neues Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Der junge Kater Fiete lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.

Fiete ist ein aufgeweckter kleiner Kater, der vor Lebensfreude nur so sprüht. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Fiete gemeinsam mit seinen Geschwistern am 4. Juni als Fundkatze ins Tierheim.

Seitdem wartet der kleine Kater darauf, endlich ein Zuhause zu finden, in dem er ankommen, spielen und ganz viel Liebe bekommen darf.

Die Mitarbeiter beschreiben Fiete als einen neugierigen und aufgeweckten Kater, der voller Lebensfreude steckt.

Besonders gerne tobt er mit seinen Geschwistern durch die Gegend oder beschäftigt sich ausgiebig mit seinem Spielzeug.