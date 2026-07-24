Diese Katze ist nichts für schwache Nerven: Wer schenkt Leni trotzdem ein Zuhause?
Hamburg - Diese Katze ist nichts für schwache Nerven: Europäisch-Kurzhaar-Dame Leni ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Trotz ihres nicht ganz leichten Charakters hat die Fellnase die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause noch nicht aufgeben.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Vierbeinerin am 4. März dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße - nachdem sie ihre vorherige Halterin gebissen hatte.
Laut ihren Pflegern war das nicht der erste Vorfall dieser Art. Es gab demnach Situationen, in denen sich Leni in einem regelrechten Ausnahmezustand befand und wegen Fremdgefährdung isoliert werden musste.
Die Samtpfote ist nicht sehr anpassungsfähig und reagiert auf Stress schnell mit aggressivem Verhalten. Deshalb wird im Tierheim regelmäßig mit der Katzendame trainiert, was in ihrem zukünftigen Zuhause zwangsläufig fortgeführt werden muss.
Das Training sieht so aus, dass Leni auf ein bestimmtes Signal hin an einen Ort geschickt wird, an dem sie ihre Ruhe haben und zur Entspannung kommen kann. In ihrem neuen Heim sollte es deshalb unbedingt einen Raum geben, in den sie geschickt werden und notfalls auch mehrere Tage verbringen kann.
Katze Leni wird auf keinen Fall zu Kindern oder Tieren vermittelt
Lenis Pfleger empfehlen, die Verhaltenstherapie weiterzuführen und dabei auch die Unterstützung eines spezialisierten Arztes in Anspruch zu nehmen. Derzeit bekommt die Vierbeinerin zudem Beruhigungsmittel, die sie problemlos zu sich nimmt.
Im Idealfall findet die Katzendame eine erfahrene Einzelperson in einem ruhigen Zuhause - zu Kindern oder anderen Tieren wird Leni auf keinen Fall vermittelt.
Bis die Fellnase ein solch passendes Zuhause findet, freut sie sich laut ihren Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei ihrer Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Du willst Leni eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.