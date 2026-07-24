Diese Katze ist nichts für schwache Nerven: Wer schenkt Leni trotzdem ein Zuhause?

Hamburg - Diese Katze ist nichts für schwache Nerven: Europäisch-Kurzhaar-Dame Leni ist seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg untergebracht. Trotz ihres nicht ganz leichten Charakters hat die Fellnase die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause noch nicht aufgeben.

Katze Leni aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam die Vierbeinerin am 4. März dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße - nachdem sie ihre vorherige Halterin gebissen hatte.

Laut ihren Pflegern war das nicht der erste Vorfall dieser Art. Es gab demnach Situationen, in denen sich Leni in einem regelrechten Ausnahmezustand befand und wegen Fremdgefährdung isoliert werden musste.

Die Samtpfote ist nicht sehr anpassungsfähig und reagiert auf Stress schnell mit aggressivem Verhalten. Deshalb wird im Tierheim regelmäßig mit der Katzendame trainiert, was in ihrem zukünftigen Zuhause zwangsläufig fortgeführt werden muss.

Das Training sieht so aus, dass Leni auf ein bestimmtes Signal hin an einen Ort geschickt wird, an dem sie ihre Ruhe haben und zur Entspannung kommen kann. In ihrem neuen Heim sollte es deshalb unbedingt einen Raum geben, in den sie geschickt werden und notfalls auch mehrere Tage verbringen kann.