Kleiner Kater hat allen Grund, sich zu verstecken: Keiner wollte ihn, deshalb sollte er sterben

Torgau - Unvorstellbar, was dieser Kater erleben musste: Weil für ihn plötzlich kein Platz mehr da war, sollte dem Leben der kleinen Samtpfote einfach so ein Ende gesetzt werden. Jetzt kümmern sich glücklicherweise Tierschützer um ihn und sein gebrochenes Herz.

Der kleine Kater, der noch keinen Namen hat, sollte getötet werden. Jetzt ist er glücklicherweise in Sicherheit. © Screenshot/Instagram/tierhilfetorgau

"Manche Menschen kennen keine Gnade", beginnt die Tierhilfe im sächsischen Torgau ihren herzzerreißenden Beitrag in den sozialen Medien. Dazu ein Foto von dem kleinen Kater, der sich unter einer Decke versteckt, als wolle er bloß nicht bemerkt werden.

Kein Wunder, die vergangenen Tage müssen völlig verstörend gewesen sein für den Vierbeiner. Sein Leben ist laut den Tierschützern nicht mehr dasselbe wie noch vor wenigen Tagen.

Er sei eines von drei Geschwistern, die von einer Freigängerkatze geboren worden seien. Während die beiden anderen Kitten aber mittlerweile in ein anderes Zuhause umgezogen sind, sei für das Katerchen kein Platz mehr da gewesen.

Grausam: "Statt ihm die Chance auf ein glückliches Katzenleben zu geben, sollte sein Leben einfach enden", heißt es in dem Post weiter. "Ja, ihr habt richtig gelesen: Der kleine Kater sollte getötet werden."

Der Stubentiger hatte Glück im Unglück, denn es gab Nachbarn, die das nicht einfach ignorieren konnten und sich einmischten.