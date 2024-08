Paar zieht in ein neues Haus: Was ihre Katze dort macht, amüsiert Millionen

USA - Für alle war es ein großer Schritt - für Samtpfote Pooka offensichtlich ein zu großer. Christine Scherer (32) und Ethan Scarduzio (34) aus den USA sind vor Kurzem mit ihren drei Katzen aus einer kleinen Wohnung in ihr erstes eigenes Haus gezogen. Doch während sich die Stubentiger Bagheera und Smokey dort pudelwohl fühlen, hat Pooka so ihre Probleme - sehr zur Freude eines Millionenpublikums auf TikTok.

Christine Scherer (32) und ihre Katze Pooka haben seit Kurzem ein Problem. © Collage: Screenshots/TikTok/@twoblackcatsprod

Vor wenigen Tagen landeten die frischgebackenen Hausbesitzer einen viralen Hit (siehe unten), in dem das Dilemma der Fellnase nicht nur zu sehen, sondern vor allem zu hören ist.

Denn während das Paar in dem Video gerade ein Zimmer ausmisst, glänzt Pooka in erster Linie durch Abwesenheit. Dafür ist die Katze umso besser zu hören.

Nervös miaut sie verzweifelt aus einem anderen Teil des Hauses. Immer wieder rufen ihre Besitzer nach dem Tier, das mit der Größe und den vielen Räumen seines neuen Zuhauses offenbar überfordert ist.

Schließlich schafft es Pooka doch noch in den richtigen Raum, wo sie von ihrem Frauchen direkt mit ein paar Streicheleinheiten begrüßt wird. Die nervöse Verpeilung kommt beim TikTok-Publikum so gut an, dass der Clip in weniger als einer Woche bereits 11,7 Millionen Klicks sowie 2,4 Millionen Likes erreicht hat.

Unter diesen Umständen wollte Newsweek noch etwas mehr über die Geschichte erfahren.