Jogger entdeckt Karton mit Zettel dran: Kurz darauf steht sein Leben auf dem Kopf

General Trias (Philippinen) - Eigentlich wollte er nur seine gewohnte Joggingrunde drehen. Doch als Terrence Bracamonte, der in General Trias auf den Philippinen lebt, diese "Schreie" hörte, änderte sich sein Leben von einer Sekunde auf die andere.

Aus dem Karton waren schon von Weitem verzweifelte "Hilfeschreie" zu hören. © Facebook/Screenshot/Terrence Bracamonte

Als der Jogger an einer Bushaltestelle ankam, wo ein Karton stand, dämmerte ihm, was los war. Auf einem aufgeklebten Zettel las er: "Bitte adoptiere sie und pass auf sie auf. Sie sind in unserem Haus nicht erlaubt."

Bracamonte öffnete den Karton, in dem fünf süße Katzenbabys saßen. Entsetzt drehte er ein kurzes Video von der Situation, das er später auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte (siehe unten).

Doch dann wurde ihm schlagartig klar, dass er alles stehen und liegen lassen musste, um den circa zwei Wochen alten Fellknäueln zu helfen. Aus diesem Grund schnappte er sich den Karton und lief damit schnurstracks zum nächsten Tierarzt.

Bracamonte war klar, dass die winzigen Katzen ohne weitere Hilfe in Lebensgefahr schwebten. Beim Tierarzt stellte sich zum Glück heraus, dass es den Kleinen gut ging. Ihr Retter war zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen.

Doch nun stand er vor dem nächsten Problem.