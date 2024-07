Plötzlich kein Geld mehr für junge Katze? "Lucy" ins Tierheim abgeschoben

Hast Du Interesse an der zarten Schönheit? Dann melde Dich im Katzenhaus (EG) unter der Tel. 089/921000825 und statte Lucy einen Besuch ab.

Lucy hofft auf ein liebevolles Zuhause, in dem sie entsprechend umsorgt wird und viel Aufmerksamkeit bekommt.

Trotz ihres jungen Alters ist Lucy herzkrank, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht so lange leben wird, wie andere Stubentiger.

Aurora ist eine neugierige Hamster-Dame, die endlich in ihr Für-immer-Zuhause ziehen möchte. © Tierheim München (2)

Hamster "Aurora" (circa ein Jahr alt) wurde im April hochträchtig im Tierheim mit mehreren Artgenossen abgegeben.

Kurz darauf hat sie im Kleintierhaus neun Junge zur Welt gebracht, die mittlerweile fast alle vermittelt sind - Mama Aurora aber wartet immer noch auf ein neues Zuhause. Derzeit teilen noch 13 weitere Goldhamster ihr Schicksal.

Die kleine Dame zeigt sich im Tierheim zutraulich und wird mit ihren künftigen Haltern sicherlich schnell Freundschaft schließen. Dabei sollte betont werden, dass Hamster keine Kuscheltiere sind und nicht als Spielzeug für Kinder dienen dürfen.

Alles zu den Haltungsanforderungen der possierlichen Tiere erfährst Du im Kleintierhaus des Tierheims.

Melde Dich bei Interesse an einem der Hamster im Kleintierhaus unter der Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.de.