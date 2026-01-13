Radfahrer sieht zitterndes Kätzchen am Straßenrand, dann trifft er eine Entscheidung

Netz - Als ein Radfahrer gerade unterwegs war, bemerkte er plötzlich etwas am Straßenrand - als er erkannte, was es war, zögerte er nicht, zu helfen.

Der Radfahrer traf zufällig auf das ausgesetzte Kätzchen - und beschloss umgehend, zu helfen. © Instagram/arong.calico.cat

In einem Video, das der Radler auf seinem Instagram-Kanal "arong.calico.cat" teilte, ist zu sehen, wie er ein kleines dreifarbiges Kätzchen in seinen Armen hält, nachdem er es allein und hilflos am Straßenrand gefunden hatte.

"An dem Tag, als ich Arong fand, fuhr ich mit dem Fahrrad in meiner Nachbarschaft und sah aus dem Augenwinkel ein Kätzchen, das sich am Straßenrand zusammenkauerte. Ich hob es auf und es zitterte zunächst", schrieb der Mann zu seinem Clip.

"Ich sah mich in der Gegend um, ob noch andere Kätzchen ausgesetzt waren, aber es war das einzige. Ich fragte in den Häusern in der Nachbarschaft nach, aber niemand wusste etwas. Ich weiß nicht, wie sie dort hingekommen ist, vielleicht wurde sie von ihrer Mutter ausgesetzt, aber das werde ich nie erfahren", ergänzte er.

Das Video verbreitete sich rasend schnell auf Instagram und erzielte über 70.000 Likes auf der Plattform.

Ein Nutzer kommentierte: "Sie hat Glück, dass sie dich gefunden hat. Ich wünsche euch ein schönes gemeinsames Leben."