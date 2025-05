Radieschen hatte gigantischen Tumor am Kopf - Jetzt sucht sie ein neues Zuhause

Die Katzen-Dame sucht nach ihrer schweren OP ein ruhiges Zuhause, in dem sie einfach nur Radieschen sein darf. © Tierheim Bergheim/Website

Die Mieze, die vor mehreren Wochen mit einem gigantischen Tumor am Kopf irgendwo in Köln aufgefunden wurde, hat sich von ihrer Operation inzwischen bestens erholt und kann es kaum erwarten, endlich in ein neues Leben durchzustarten.

Und das ist dringend nötig, denn Radieschen fühlt sich trotz aller Mühen ihrer Pflegerinnen und Pfleger im Bergheimer Tierheim ganz und gar nicht wohl, wie die Tierretter in einem Post bei Instagram berichten.

"Die Wunden sind inzwischen vollständig verheilt, aber leider ist sie immer noch extrem ängstlich", klagt das Heim darin und ergänzt: "Wir wissen nicht, ob ihr Verhalten auf den Stress im Tierheim zurückzuführen ist oder ob sie das Zusammenleben mit Mensch und Tier einfach nicht kennt."

Klar sei nur: Die schwarz-weiße Fellnase braucht ganz dringend einen Tapetenwechsel - und das so schnell wie möglich.