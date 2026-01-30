Todesurteil? Dieser kleine Kämpfer hat andere Pläne

Dipperz - Die feline infektiöse Peritonitis, kurz FIP, war lange Zeit praktisch ein Todesurteil. Ein Medikament gibt Katzen inzwischen endlich eine Chance. So auch dem kleinen Besen, der tapfer um sein Leben kämpft - und das nicht allein.

Besen gibt nicht auf, kämpft seit Monaten um sein Leben ... © Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V. (2)

Die Behandlung schlägt an, die Fortschritte sind trotz so mancher Rückschläge, die Sorgen und schlaflose Nächte mit sich bringen, erfreulich. Es sieht so aus, als werde er den Kampf gewinnen, berichtet Tierschützerin Anke Hofmann TAG24.

Der hilflose Kater war mit sechs (!) weiteren Katzen in einem Karton ausgesetzt aufgefunden worden, herzlos entsorgt wie Müll. Alle befanden sich in einem dramatischen Zustand, wobei es Besen zweifelsohne am härtesten erwischt hatte. Seine FIP-Diagnose war für alle ein schwerer Schock.

Am Dienstag sei er fertig mit der langwierigen und kostenintensiven Therapie. Es sind Momente wie diese, für die Hofmann sowie ihre Mitstreiter bereit sind, alles Menschenmögliche zu unternehmen.

Für die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V." ist es eine tiefgreifende Herzensangelegenheit, Tieren wie dem Kämpferchen zu helfen. Was viele nicht sehen: Auch Helfer brauchen manchmal Hilfe.

"Wenn jetzt nichts passiert, stehen wir wirklich vor dem Aus", sagt Hofmann im Gespräch. Der endlose erscheinende Strom an Rechnungen für die kleinen Patienten reiße schlichtweg nicht ab, zumal immer neue Notfälle hinzukämen.