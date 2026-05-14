Schicksal spielt Frau und ihrer geliebten Katze übel mit: Gibt es ein Happy End?

Kassel - Sie ist laut dem Tierheim als "Teenager ausgezogen und als Uroma zurückgekommen": Katzenseniorin Tanita soll ihren Lebensabend nicht in der Obhut der " Wau-Mau-Insel " verbringen, sondern bei Menschen mit großem Herz.

Katzenoma Tanita musste mit 17 Jahren zurück ins Tierheim, da ihre Besitzerin leider in ein Pflegeheim umziehen musste. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel

Für die knapp 17 Jahre alte Dame ist erst kürzlich ihre kleine Welt zusammengebrochen. Die Frau, an die sie einst als Jungkatze vermittelt worden war, musste in ein Pflegeheim, Tanita konnte nicht mit.

Wie schwierig die Trennung nach all den Jahren für die Samtpfote und ihre Besitzerin gewesen sein muss, kann man sich vorstellen. Aus der Familie konnte sich leider niemand um Tanita kümmern.

Beschrieben wird sie von den Mitarbeitenden als "bezaubernde Katzenseniorin im fortgeschrittenen Alter", die natürlich inzwischen bereits die einen oder anderen "Alterszipperlein" plagen. Sie leidet beispielsweise unter Arthrosen in ihren Gelenken und bekommt deshalb regelmäßig Medikamente.

Tanita genieße jede kleine Aufmerksamkeit, aber zugleich auch altersgemäß vermehrt Momente der Ruhe.

Bedeutet: Sie macht gerne "ein Nickerchen mehr", mag es eher gemütlich. Gesucht wird deshalb ein "Altersruhesitz bei Katzenfreunden mit einem riesengroßen Herz", die auf die Bedürfnisse ihres neuen Familienmitglieds eingehen.