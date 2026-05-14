Schicksal spielt Frau und ihrer geliebten Katze übel mit: Gibt es ein Happy End?
Kassel - Sie ist laut dem Tierheim als "Teenager ausgezogen und als Uroma zurückgekommen": Katzenseniorin Tanita soll ihren Lebensabend nicht in der Obhut der "Wau-Mau-Insel" verbringen, sondern bei Menschen mit großem Herz.
Für die knapp 17 Jahre alte Dame ist erst kürzlich ihre kleine Welt zusammengebrochen. Die Frau, an die sie einst als Jungkatze vermittelt worden war, musste in ein Pflegeheim, Tanita konnte nicht mit.
Wie schwierig die Trennung nach all den Jahren für die Samtpfote und ihre Besitzerin gewesen sein muss, kann man sich vorstellen. Aus der Familie konnte sich leider niemand um Tanita kümmern.
Beschrieben wird sie von den Mitarbeitenden als "bezaubernde Katzenseniorin im fortgeschrittenen Alter", die natürlich inzwischen bereits die einen oder anderen "Alterszipperlein" plagen. Sie leidet beispielsweise unter Arthrosen in ihren Gelenken und bekommt deshalb regelmäßig Medikamente.
Tanita genieße jede kleine Aufmerksamkeit, aber zugleich auch altersgemäß vermehrt Momente der Ruhe.
Bedeutet: Sie macht gerne "ein Nickerchen mehr", mag es eher gemütlich. Gesucht wird deshalb ein "Altersruhesitz bei Katzenfreunden mit einem riesengroßen Herz", die auf die Bedürfnisse ihres neuen Familienmitglieds eingehen.
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Katze Tanita aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" sucht ein Zuhause: Das gilt es zu beachten
Wohnen sollten diese in einem ruhigen Umfeld. Auch sollten sie viel Zeit mitbringen, um Tanita ihren Lebensabend so angenehm, wie es nur geht, zu gestalten – die Seniorin hat es nach dem schweren Schicksalsschlag mehr als verdient. Ein katzensicherer Balkon, auf dem sie die Sonne genießen und Schmetterlinge oder Vögel beobachten kann, wäre perfekt.
Direkt verliebt? Wer die bezaubernde Tanita kennenlernen möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
Titelfoto: Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel