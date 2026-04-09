Schildkröte trifft auf Babykatze: Was dann passiert, verzückt so viele
Beaver Falls (Pennsylvania, USA) - Ungleiche Tiere, ungleiche Liebe. Die Schildkröte Nelly aus Beaver Falls in Pennsylvania hat ein Faible für orangefarbene Katzen. Vor Kurzem lernte das Reptil das Jungtier Bert kennen. Was dann geschah, verzückt seit Ende März Hunderttausende User auf TikTok.
In dem rührenden Clip ist das Interesse klar verteilt. Während Nelly der kleinen Samtpfote auf Schritt und Tritt folgt, hat diese eher Angst vor dem ungewöhnlichen Tier. Wann immer Nelly dem Neuankömmling zu nahe kommt, nimmt der Reißaus.
Auf TikTok kommt diese unerwiderte "Liebe" sehr gut an. Seit Ende März hat der süße Clip mehr als 625.000 Klicks erreicht. Hinzu kommen gut 100.000 Likes.
Amy Husk hat die Schildkröte vor rund drei Jahren bei sich aufgenommen. Husk, die sich ehrenamtlich bei "If Cats Ruled The World Feline Rescue" engagiert, erzählte The Dodo, dass sich Nelly zunächst gar nicht für ihre Katzen interessierte.
"Das Lustigste an Nelly ist, dass er sich nur für orangefarbene Kätzchen interessiert. Wir haben mehrere 'Tests' gemacht, aber die schwarz-weißen Kätzchen interessieren ihn überhaupt nicht. Nur die orangen", verriet Crystal Bryant, Gründerin von If Cats Ruled The World Feline Rescue, jetzt ebenfalls in einem Interview mit The Dodo.
Dafür gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung.
Virales TikTok-Video zeigt süße Szene der ungleichen Tiere
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Demnach haben Schildkröten ein außergewöhnlich gutes Farbsehvermögen – besser als Menschen. Deshalb können sie sich tatsächlich von bestimmten Farben angezogen fühlen.
Davon kann der kleine Stubentiger Bert inzwischen ein Liedchen singen.
"Wir glauben, es ist Freundschaft, Liebe und vielleicht denkt Nelly auch, dass seine Mutter eine orangefarbene Tigerkatze war", witzelte Bryant gegenüber dem Tiermagazin.
"Was auch immer es ist, wir hoffen, dass es uns hilft, mehr Menschen zu erreichen, die Katzen lieben und unsere Kastrationsaktion unterstützen", sagte sie abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/If Cats Ruled The World feline rescue