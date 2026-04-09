Schildkröte trifft auf Babykatze: Was dann passiert, verzückt so viele

Beaver Falls (Pennsylvania, USA) - Ungleiche Tiere, ungleiche Liebe. Die Schildkröte Nelly aus Beaver Falls in Pennsylvania hat ein Faible für orangefarbene Katzen. Vor Kurzem lernte das Reptil das Jungtier Bert kennen. Was dann geschah, verzückt seit Ende März Hunderttausende User auf TikTok.

Schildkröte Nelly trifft auf Kätzchen Bert – und will sofort Kontakt. © Facebook/Screenshot/If Cats Ruled The World feline rescue

In dem rührenden Clip ist das Interesse klar verteilt. Während Nelly der kleinen Samtpfote auf Schritt und Tritt folgt, hat diese eher Angst vor dem ungewöhnlichen Tier. Wann immer Nelly dem Neuankömmling zu nahe kommt, nimmt der Reißaus.

Auf TikTok kommt diese unerwiderte "Liebe" sehr gut an. Seit Ende März hat der süße Clip mehr als 625.000 Klicks erreicht. Hinzu kommen gut 100.000 Likes.

Amy Husk hat die Schildkröte vor rund drei Jahren bei sich aufgenommen. Husk, die sich ehrenamtlich bei "If Cats Ruled The World Feline Rescue" engagiert, erzählte The Dodo, dass sich Nelly zunächst gar nicht für ihre Katzen interessierte.

"Das Lustigste an Nelly ist, dass er sich nur für orangefarbene Kätzchen interessiert. Wir haben mehrere 'Tests' gemacht, aber die schwarz-weißen Kätzchen interessieren ihn überhaupt nicht. Nur die orangen", verriet Crystal Bryant, Gründerin von If Cats Ruled The World Feline Rescue, jetzt ebenfalls in einem Interview mit The Dodo.

Dafür gibt es sogar eine wissenschaftliche Erklärung.